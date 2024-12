Bank Pocztowy odświeża aplikację i serwis internetowy. Te cztery nowości mogą Ci się przydać

Bank Pocztowy aktualizuje serwis bankowości internetowej oraz aplikację mobilną. Klienci otrzymują dostęp do czterech nowych funkcji, które uproszczą codzienne korzystanie z usług.

Co oferuje aplikacja i serwis internetowy Banku Pocztowego?

Bank Pocztowy to polski bank detaliczny. Klienci tej instytucji finansowej mogą monitorować swoje finanse za pośrednictwem dwóch głównych kanałów – bankowości internetowej Pocztowy24 oraz aplikacji mobilnej Pocztowy.

Użytkownicy serwisu i apki mogą w bezpieczny i wygodny sposób śledzić swoje wpływy i wydatki, przelewać pieniądze, planować wydatki z użyciem funkcji Kalendarza czy opłacać faktury bez konieczności przepisywania danych. Aplikacja Banku Pocztowego pozwala też na logowanie biometryczne za pomocą odcisku palca lub skanu twarzy, a także korzystanie z Autopay – automatycznych opłat za przejazdy autostradą, bez potrzeby zatrzymywania się na bramkach. Użytkownicy mogą również generować kody Blik do szybkich płatności, a od kwietnia 2024 roku Pocztowy obsługuje mobilną weryfikację tożsamości konsultanta.

Zarówno aplikacja Pocztowy, jak i serwis internetowy Pocztowy24, zyskały nowe funkcje, które jeszcze bardziej ułatwią korzystanie z bankowości cyfrowej.

Bank Pocztowy aktualizuje aplikację i bankowość internetową

Kanały bankowości cyfrowej Banku Pocztowego otrzymały cztery spore ułatwienia dla klientów. Wśród nowości znalazła się funkcja Zwrotu przelewu do nadawcy. Bank Pocztowy dodał specjalny przycisk, za pomocą którego pieniądze, otrzymane za pośrednictwem przelewu zwykłego, mogą zostać szybko zwrócone na konto nadawcy. Klienci znajdą tę nowość po przejściu do historii operacji oraz otwarciu danych na temat konkretnej operacji. Po kliknięciu w przycisk formatka przeznaczona do przelewu zwrotnego zostanie wypełniona automatycznie.

Użytkownicy serwisu Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy otrzymali też dostęp do nowych możliwości filtrowania historii rachunku. Klienci mogą podzielić listę operacji bankowych na uznania i obciążenia, aby łatwiej przeglądać i monitorować wydatki i wpływy na koncie.

Nowe funkcje objęły także odświeżony sposób wysyłania potwierdzeń przelewów. Użytkownicy aplikacji i serwisu mogą przesyłać potwierdzenia operacji wyłącznie na własny adres e-mail, a także generować je bezpośrednio z Historii operacji i pobierać jako plik PDF.

Platforma Pocztowy24 wygeneruje też nowe, przydatne ostrzeżenie podczas wpisywania hasła. Na ekranie logowania zostanie wyświetlony komunikat o włączonym klawiszu CapsLock, co może zapobiec wielokrotnemu wpisaniu błędnego hasła (z dużymi literami zamiast małych).