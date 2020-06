realme X3 SuperZoom wchodzi do Polski. W tej cenie to będzie hit

realme wciąż jest świeżynką na polskim rynku, lecz producent nie zamierza marnować czasu i szybko wprowadza do Polski kolejne produkty. Dziś oficjalnie zapowiedziano w kraju nad Wisłą dwa smartfony, w tym model realme X3 SuperZoom, a także trzy inne produkty: smartwatch realme Watch, opaskę sportową realme Band i słuchawki prawdziwie bezprzewodowe realme Buds Air Neo.

realme X3 SuperZoom – cena, dostępność w Polsce

Jest to smartfon niemal flagowy, stworzony z myślą o bardziej wymagających użytkownikach. Zaoferuje on im m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 855+ 2,96 GHz, aż 12 GB RAM i 256 GB pamięci flash typu UFS 3.0, a także 6,6-calowy wyświetlacz Full HD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Do tego realme X3 SuperZoom oddaje do dyspozycji poczwórny aparat na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 64 Mpix i peryskopowym, dzięki któremu można uzyskać nawet 60x zoom. Użytkownicy będą też mogli korzystać z Trybu Gwiezdnego, służącego do – a jakże inaczej – fotografowania rozgwieżdżonego nieba.

Polską cenę realme X3 SuperZoom (12 GB/256 GB) ustalono na 2399 złotych. Przedsprzedaż smartfona startuje już dziś, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się 15 czerwca 2020 roku. Urządzenie będzie dostępne w oficjalnym sklepie internetowym realme, a także w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik.

Przy okazji dodam, że już testujemy ten smartfon, więc za niedługo możecie spodziewać się jego recenzji na naszym portalu.

realme Buds Air Neo – cena, dostępność w Polsce

Są to bardzo przystępne cenowo, bo za 199 złotych, słuchawki prawdziwie bezprzewodowe ze stworzonym na zamówienie chipem audio realme R1 i technologią łączności Bluetooth 5.0. Według deklaracji producenta, opóźnienie jest ultraniskie i wynosi zaledwie 119,2 ms. realme Buds Air Neo bardzo szybko łączą się też ze smartfonem – wystarczy otworzyć etui.

Słuchawki oferują panel dotykowy, służący do sterowania ich funkcjami. Co więcej, użytkownik sam może przypisać określone akcje do pojedynczego, podwójnego i dłuższego dotknięcia. realme Buds Air Neo mają zapewnić do 3 godzin odtwarzania muzyki na pojedynczym ładowaniu i w sumie do 17 godzin działania z wykorzystaniem dedykowanego etui.

Słuchawki bezprzewodowe realme Buds Air Neo trafią do sprzedaży w Polsce 19 czerwca 2020 roku i będą dostępne w oficjalnym sklepie internetowym marki realme oraz w sieci Media Expert.

realme Watch – cena, dostępność w Polsce

Smartwatch oferuje m.in. kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala, rozdzielczości 320×320 pikseli (323 ppi) i jasności 380 nitów, pulsometr z funkcją ciągłego monitorowania pracy serca i opcję zmierzenia poziomu saturacji krwi tlenem, a także możliwość sterowania muzyką i wywoływania spustu migawki aparatu na sparowanym smartfonie.

Początkowo użytkownicy realme Watch będą mieli do wyboru 12 tarcz, ale wraz z przyszłą aktualizacją OTA pojawi się ponad 100 kolejnych. Smartwatch będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: z czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym paskiem. Urządzenie jest pyło- i wodoszczelne (IP68).

Sprzedaż realme Watch rozpocznie się w Polsce 19 czerwca 2020 roku. Cenę smartwatcha ustalono na 299 złotych. Będzie on dostępny w oficjalnym sklepie internetowym realme oraz w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik.

realme Band – cena, dostępność w Polsce

Opaska oferuje wyświetlacz z 65+ tys. kolorów o przekątnej 2,4 cm, na którym można ustawić jedną z pięciu wgranych doń tarcz. Jeśli żadna użytkownikowi się nie spodoba, może dograć kolejne przez dedykowaną aplikację realme Link. realme Band potrafi monitorować 9 różnych aktywności fizycznych, a także pracę serca dzięki pulsometrowi. Smart band przypomni także o konieczności ruszenia się z miejsca i napiciu się wody.

Według deklaracji producenta, realme Band ma pracować na jednym ładowaniu do 19 dni. Ładowanie do pełna trwa godzinę i 47 minut. Opaska ma wbudowany interfejs USB, więc można ją wpiąć bezpośrednio do komputera lub power banka. Urządzenie jest też pyło- i wodoszczelne (IP68).

Sprzedaż realme Band rozpocznie się w Polsce 19 czerwca br. Cenę opaski ustalono na 99 złotych. Będzie ona dostępna w tych samych sklepach, co realme Watch.

realme 5i – cena, dostępność w Polsce

Smartfon ma na pokładzie m.in. 6,5-calowy ekran HD+, procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, poczwórny aparat z obiektywem szerokokątnym i dedykowanym do zdjęć makro, niehybrydowy Dual SIM i baterię o pojemności 5000 mAh (ładowanie 10 W) z funkcją power banka.

Sprzedaż realme 5i rusza już dziś. Cenę smartfona ustalono na 749 złotych. Jest on dostępny w oficjalnym sklepie internetowym realme oraz w sieciach Media Expert, x-kom, RTV Euro AGD, Neonet i Komputronik.

Źródło: realme Polska