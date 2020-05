Oto flagowy X3 SuperZoom. Jak myślicie, dlaczego Realme tak go nazwało?

Podczas gdy Samsung i Huawei walczą o pierwsze miejsce na liście najważniejszych sprzedawców smartfonów w Polsce, bocznymi drzwiami na imprezę dostało się Realme i co chwila torpeduje sklepy nowymi modelami smartfonów. Kolejnym z nich jest X3 SuperZoom, oferujący topową specyfikację i aparat z solidnym 60-krotnym zoomem.

Ciekawe jest to, że Realme zaczyna traktować europejski rynek jako jeden z najważniejszych – świadczy o tym premiera modelu X3 SuperZoom, który najpierw został zaprezentowany w Europie, a dopiero później trafi do Indii, skąd pochodzi firma. Producent najwyraźniej sugeruje się tym, że na Starym Kontynencie klienci są bardziej skłonni wydać pieniądze na droższy sprzęt. I bardzo dobrze, bo będziemy mogli przetestować ten model wcześniej.

Realme X3 SuperZoom z… super zoomem

Nazwa smartfona bez pudła każde przede wszystkim zwrócić uwagę na aparaty. Moduł tylny składa się z czterech elementów:

głównego 64 Mpix z EIS (sensor Samsung GW1, f/1.7) i pikselem 0.8μm

szerokokątnego obiektywu 119° (f/2.3) z OIS oraz matrycą 8 Mpix

peryskopowego obiektywu zdolnego do uzyskania 5-krotnego przybliżenia optycznego i 60-krotnego hybrydowego (f/3.4) z matrycą 8 Mpix

obiektywu makro (f/2.4) z matrycą 2 Mpix

Aparat wyposażono w tryb astrografii, który pozwala na robienie zdjęć gwiazd z 4-minutowym czasem naświetlania. Oprogramowanie zawiera także specjalny tryb dla zdjęć nocnych (Nightscape 4.0 Pro), który umożliwia ręczną regulację czułości ISO, czasu otwarcia migawki, balansu bieli czy ostrości.

Aparat przedni to podwójny moduł złożony z dwóch kamer:

32-megapikselowego sensora Sony IMX616, sprzężonego z optyką f/2.5

8-megapikselowej matrycy z szerokokątnym obiektywem 105°, f/2.2 i możliwością nagrywania filmów w zwolnionym tempie (120 kl./s)

Inne elementy specyfikacji zdradzają flagowy rodowód

Oppo nie kryje się z tym, że X3 SuperZoom ma zajmować miejsce wśród najlepszych smartfonów na rynku. Wyposażono go w ekran o przekątnej 6,6 cala o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu to 2400×1080 pikseli, czyli Full HD+. Aż dziwne, że panel nie jest wykonany w technologii OLED, a LCD – to zapewne odbierze mu kilku potencjalnych klientów. Takie rozwiązanie wymusiło także zastosowanie klasycznego czytnika linii papilarnych – zamontowano go z boku.

W środku zamontowano procesor Qualcomm Snapdragon 855+, którego maksymalne taktowanie sięga 2,96 GHz oraz chip graficzny Adreno 640. Zestaw ten obiecuje sporo pod względem wydajności, w niczym nie ustępując tegorocznym flagowcom z nieco świeższym układem.

Cieszy wybór UFS 3.0 jako rodzaju pamięci wbudowanej – dzięki temu system jak i użytkownik będą mieli szybki dostęp do plików. Jest ona ograniczona do 256 GB – urządzenie nie ma slotu na karty microSD. Do tego należy dorzucić info o 12 GB RAM-u.

Pracujące podzespoły chłodzi system wykorzystujący zastosowanie cieczy, co powinno pozytywnie wpłynąć na kulturę pracy urządzenia nawet podczas wymagających sesji gamingowych. Zasila to wszystko akumulator o pojemności 4200 mAh z szybkim ładowaniem 30 W, pozwalającym na pełne uzupełnienie energii w niecałą godzinę.

Poza tym wśród wartych wspomnienia rzeczy można wymienić: Dual SIM, USB typu C, dźwięk Dolby Atmos z Hi-Res audio, Bluetooth 5 i NFC. Wymiary smartfona to 163,9×75,8×9,4 mm, a waży on 195 g.

Realme X3 SuperZoom wkrótce w Polsce

Nowy smartfon Realme będzie wkrótce dostępny w naszym kraju. Na razie podano jego cenę wyrażoną w walucie UE: X3 SuperZoom kosztuje 499 euro.

źródło: fonearena, GSMarena