Nowy realme Watch nie jest najpiękniejszy, ale w tej cenie (chyba?) można mu to wybaczyć

Każdy produkt powinien być atrakcyjny wizualnie, aby klienci zwrócili na niego uwagę. Z drugiej strony, cena potrafi zdziałać cuda. realme Watch nie jest najpiękniejszym smartwatchem na rynku, ale jednocześnie jest tani, więc producent nie powinien mieć problemów ze znalezieniem nabywców na niego.

realme Watch – specyfikacja

Smartwatch oferuje kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 1,4 cala (3,5 cm), rozdzielczości 320×320 pikseli (323 ppi) i jasności maksymalnej 380 nitów (dostępne 10 poziomów intensywności podświetlenia), który pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji. Pod nim (niestety) znajduje się gruba ramka z logo producenta. Firmy o dużych ambicjach (a realme niewątpliwie taką jest) unikają takiej asymetrii i marnotrawienia miejsca – ta wolna przestrzeń mocno rzuca się w oczy i może zniechęcić estetów do zakupu realme Watch.

Pewnego rodzaju pocieszeniem może być fakt, że smartwatch oferuje 12 preinstalowanych tarcz, a do tego użytkownik będzie mógł pobrać kolejne za pośrednictwem dedykowanej aplikacji realme Link App – być może za pomocą niektórych uda się „ukryć” tę grubą ramkę lub chociaż sprawić, że stanie się ona mniej widoczna.

realme Watch oferuje też pulsometr z możliwością całodobowego pomiaru tętna (z opcją powiadomienia, jeśli przekroczy ono ustalony wcześniej poziom) i funkcję monitorowania poziomu saturacji krwi tlenem (SpO2). Użytkownicy będą mogli również skorzystać z nawet 14 różnych trybów sportowych – smartwatch sam ma rozpoznać jej rodzaj.

realme Watch po udostępnieniu stosownej aktualizacji (kanałem OTA) będzie mógł także posłużyć za centrum sterowania produktami AIoT, na przykład inteligentną lampką, oczyszczaczem powietrza, telewizorem czy głośnikiem. Za pośrednictwem smartwatcha da się też kontrolować odtwarzacz muzyki (zmiana utworów i poziomu głośności) oraz spustem migawki w sparowanym smartfonie.

Dodatkowymi funkcjonalnościami są przekazywanie powiadomień o przychodzących połączeniach (z opcją odrzucenia z poziomu realme Watch) i wiadomościach oraz aktywnościach w zainstalowanych na smart-telefonie aplikacjach (m.in. Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Gmail, Twitter i TikTok). Producent dodał też prognozę pogody, przypominajkę o piciu wody i konieczności ruszenia się z miejsc, a także funkcję monitorowania snu.

realme Watch wyposażono w akumulator o pojemności 160 mAh – podczas normalnego użytkowania, ma na nim pracować do 7-9 dni (odpowiednio: przy wyłączonym i włączonym pomiarze pulsu). Smartwatch waży 31 gramów. Obudowa urządzenia jest pyło- i wodoszczelna – spełnia kryteria standardu IP68.

realme Watch – cena

Smartwatch w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Indiach, gdzie jego cenę ustalono na 3999 tamtejszych rupii, co jest równowartością ~220 złotych. Klienci będą mieli do wyboru dwie wersje: z klasycznym i „modowym” paskiem (oba 20 mm w kolorze czarnym; ten ostatni przypomina pasek z Apple Watcha). Później w sklepach pojawią się dodatkowe w różnych kolorach za 499 rupii (~27 złotych).

Źródło: realme, GSMArena