internet, bezpieczeństwo, haker, komputery, cyberprzestępcy, windows
(źródło: cliff1126 | Pixabay)
Bezpieczeństwo

Ważna polska instytucja ofiarą hakerów. Rządzący ostrzegają

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Bezpieczeństwo
Ważna polska instytucja ofiarą hakerów. Rządzący ostrzegają

Istotny polski organ państwowy został zaatakowany przez cyberprzestępców. Doszło do wycieku licznych danych osobowych, kontaktowych, identyfikacyjnych, a nawet finansowych. Urząd ostrzega i doradza, co zrobić w obecnej sytuacji.

Potężny wyciek danych z istotnego organu państwowego

Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, przekazał informację dotyczącą wykrycia cyberataku wymierzonego w Urząd Zamówień Publicznych i Krajową Izbę Odwoławczą. Rządzący ostrzegają, że mogło dojść do naruszenia danych.

Jak tłumaczy Urząd Zamówień Publicznych, hakerzy uzyskali dostęp do skrzynek e-mailowych pracowników instytucji poprzez celowe oraz szkodliwe działanie. Zgodnie z ustaleniami instytucji, cyberprzestępcy mogli pobrać wiadomości urzędników, w których znajdowały się liczne dane osobowe – zarówno identyfikacyjne, kontaktowe, jak i treści obejmujące obecnie realizowane przez pracowników zadania, w tym dotyczące kontroli, skarg, wniosków czy postępowań odwoławczych.

Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, że obecnie nie wykryto, aby upubliczniono wykradzione przez hakerów dane. Mimo to, instytucja współpracuje z organami, chcąc ograniczyć skutki naruszeń. Organ przedstawił również liczne konsekwencje, jakie mogą wynikać z wycieku danych. Wspomniano m.in. o możliwości utraty kontroli nad danymi osobowymi, podszywania się, kradzieży tożsamości, uzyskania dostępu do świadczeń zdrowotnych, wyłudzania, oszustw, uzyskania dostępu do usług i serwisów internetowych, zakładania kont społecznościowych czy zawierania umów.

Informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych w Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajowej Izbie Odwoławczej, atak hakerski
Informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych (źródło: Urząd Zamówień Publicznych)

Urząd Zamówień Publicznych doradza, co zrobić po ataku hakerskim

Organ państwowy od razu po wykryciu incydentu podjął szereg działań. Urząd Zamówień Publicznych twierdzi, że już w ciągu pierwszej doby:

  • zgłosił incydent zgodnie z ustaleniami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • usunął nieuprawniony dostęp i poświadczenia,
  • wymusił zmianę haseł do poczty z jednoczesnym odcięciem kanałów dostępu,
  • zweryfikował uprawnienia,
  • wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Urząd Zamówień Publicznych przekazał również szereg rekomendacji, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania wykradzionych danych. Organ zaleca m.in. zmianę hasła do konta e-mail, przez który kontaktowano się z urzędem, zachowanie ostrożności podczas przekazywania danych osobowych, czujność w przypadku nieoczekiwanych telefonów lub e-maili, monitorowanie aktywności w bankach i usługach elektronicznych.

UZP sugeruje też, aby rozważyć założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej oraz zastrzeżenie numeru PESEL np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Co ważne, jeśli zauważysz próbę nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, skontaktuj się z właściwym podmiotem.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas