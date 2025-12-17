Ważna polska instytucja ofiarą hakerów. Rządzący ostrzegają

Istotny polski organ państwowy został zaatakowany przez cyberprzestępców. Doszło do wycieku licznych danych osobowych, kontaktowych, identyfikacyjnych, a nawet finansowych. Urząd ostrzega i doradza, co zrobić w obecnej sytuacji.

Potężny wyciek danych z istotnego organu państwowego

Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, przekazał informację dotyczącą wykrycia cyberataku wymierzonego w Urząd Zamówień Publicznych i Krajową Izbę Odwoławczą. Rządzący ostrzegają, że mogło dojść do naruszenia danych.

Jak tłumaczy Urząd Zamówień Publicznych, hakerzy uzyskali dostęp do skrzynek e-mailowych pracowników instytucji poprzez celowe oraz szkodliwe działanie. Zgodnie z ustaleniami instytucji, cyberprzestępcy mogli pobrać wiadomości urzędników, w których znajdowały się liczne dane osobowe – zarówno identyfikacyjne, kontaktowe, jak i treści obejmujące obecnie realizowane przez pracowników zadania, w tym dotyczące kontroli, skarg, wniosków czy postępowań odwoławczych.

Urząd Zamówień Publicznych podkreśla, że obecnie nie wykryto, aby upubliczniono wykradzione przez hakerów dane. Mimo to, instytucja współpracuje z organami, chcąc ograniczyć skutki naruszeń. Organ przedstawił również liczne konsekwencje, jakie mogą wynikać z wycieku danych. Wspomniano m.in. o możliwości utraty kontroli nad danymi osobowymi, podszywania się, kradzieży tożsamości, uzyskania dostępu do świadczeń zdrowotnych, wyłudzania, oszustw, uzyskania dostępu do usług i serwisów internetowych, zakładania kont społecznościowych czy zawierania umów.

Informacja o naruszeniu ochrony danych osobowych (źródło: Urząd Zamówień Publicznych)

Urząd Zamówień Publicznych doradza, co zrobić po ataku hakerskim

Organ państwowy od razu po wykryciu incydentu podjął szereg działań. Urząd Zamówień Publicznych twierdzi, że już w ciągu pierwszej doby:

zgłosił incydent zgodnie z ustaleniami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

usunął nieuprawniony dostęp i poświadczenia,

wymusił zmianę haseł do poczty z jednoczesnym odcięciem kanałów dostępu,

zweryfikował uprawnienia,

wszczął wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Urząd Zamówień Publicznych przekazał również szereg rekomendacji, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania wykradzionych danych. Organ zaleca m.in. zmianę hasła do konta e-mail, przez który kontaktowano się z urzędem, zachowanie ostrożności podczas przekazywania danych osobowych, czujność w przypadku nieoczekiwanych telefonów lub e-maili, monitorowanie aktywności w bankach i usługach elektronicznych.

UZP sugeruje też, aby rozważyć założenie konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej oraz zastrzeżenie numeru PESEL np. za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Co ważne, jeśli zauważysz próbę nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, skontaktuj się z właściwym podmiotem.