Choć Boże Narodzenie kojarzy się głównie z rodzinnymi świętami i prezentami, to oprócz tego Orange wyciągnął też worek upominków dla klientów biznesowych. Sprawdź, co możesz zyskać, by z nowym rokiem w Twojej firmie jeszcze wygodniej i przyjemniej się pracowało. Bo przecież praca bywa naszym drugim domem.

Pomarańczowy Mikołaj przychodzi też do klientów biznesowych

Co do zaoferowania ma operator? Ano na przykład to, że osoby, które zdecydują się na wykupienie dwóch Planów Firmowych L i S oraz bezprzewodowego Internetu Biurowego 5G, mogą liczyć na rabat w wysokości 35%, a do tego dzwonić bez ograniczeń, być w stałym kontakcie z klientami i komfortowo śmigać po sieci.

Obecne, dla nowych umów, Plan Firmowy L kosztuje jedynie 62 złote miesięcznie (+ VAT). Dodatkowo, przy zamówieniu usługi przez internet, klienci mogą zyskać nawet kilka miesięcy abonamentu za darmo.

Plan Firmowy L zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także pakiet 310 GB internetu 5G do wykorzystania co miesiąc (w tym 29,32 GB w roamingu w UE). Dodatkowo otrzymujesz w prezencie CyberTarczę, czyli usługę skutecznie blokującą zagrożenia online. Możesz również bez opłat wyrobić ekstra kartę eSIM, aby mieć możliwość korzystania z tego samego numeru telefonu na dwóch urządzeniach, np. telefonie i smartwatchu.

Z okazji świąt zafunduj sobie światłowód… a właściwie daj go sobie zafundować

Równie ważny, co dobry pakiet telefoniczny, jest niezawodny internet i zawsze jest dobry moment na to, by przerzucić się na światłowód. Szybkie i stabilne połączenie z internetem pozwala wszak na bezproblemową pracę w Twojej organizacji, bo przecież połączenie z siecią stanowi dziś absolutny fundament działalności.

Najlepsze w tym wszystkim jest teraz to, że Orange ma dla Ciebie prezent. I to nie byle jaki, bo mówimy o kilku miesiącach bez opłat abonamentowych, a w jednym przypadku wolność od abonamentu może trwać nawet okrągły rok.

Konkretnie wygląda to tak:

przy światłowodzie o prędkości do 8 Gb/s nie płacisz abonamentu przez 12 miesięcy,

przy światłowodzie o prędkości do 600 Mb/s, 1 Gb/s lub 2 Gb/s nie płacisz abonamentu przez 6 miesięcy,

a przy światłowodzie o prędkości do 300 Mb/s nie płacisz abonamentu przez 4 miesiące.

To, co musisz wiedzieć, to że świąteczna oferta dostępna jest tylko dla nowych klientów, którzy zdecydują się na podpisanie umowy na 24 miesiące.

A ile to w ogóle kosztuje? Ceny internetu światłowodowego dla firm w Orange rozpoczynają się od niespełna 64 złotych miesięcznie (+VAT) za opcję 300 Mb/s. W przypadku prędkości 2 Gb/s miesięczny koszt wynosi nieco ponad 88 złotych (+VAT), a najszybszy światłowód 8 Gb/s został wyceniony przez operatora na 141 złotych za miesiąc (+VAT). To całkiem niedrogo jak za internet, który słynie z niezawodności i wysokich prędkości. Według rankingu Speedtest to Orange od dawna oferuje najszybszy światłowód w Polsce.

Z dziennikarskiego obowiązku muszę zwrócić uwagę na fakt, że najszybszy światłowód Orange nie jest dostępny wszędzie. Mimo wszystko jego zasięg regularnie jest powiększany. I tak na przykład w listopadzie dotarł między innymi do Chełma, Grudziądza, Konina, Koszalina, Olsztyna, Przemyśla czy Zabrza i łącznie można z niego skorzystać już w 50 miastach w Polsce. Z kolei trochę mniejsze, choć też szybkie i spokojnie wystarczające dla większości użytkowników, opcje pokrywają zasięgiem prawie cały kraj.

Dodatkowo w cenie abonamentu na światłowód znajduje się również Paczka usług S. W środku znajduje się rozszerzona CyberTarcza, czyli niewymagająca instalowania ani ingerowania w żaden inny sposób platforma chroniąca przed różnego rodzaju cyberzagrożeniami. Do tego możesz wybrać usługi, których potrzebujesz, np. liczyć na natychmiastową pomoc specjalistów IT, którzy w ramach bezpłatnej infolinii są w stanie zdiagnozować i wyeliminować usterki na firmowych komputerach.

To nie wszystko…

Kup jeden smartfon, a zyskaj dwa – tak to działa w Orange

Jedną z ciekawszych ofert jest promocja, dzięki której do jednego kupowanego smartfona dołączany jest drugi – za symboliczną złotówkę. To warte rozważenia rozwiązanie, jeśli chcesz móc całkowicie rozdzielić życie zawodowe i prywatne. Opcji jest kilka – pokrótce przedstawię te najciekawsze.

Pierwszą parę tworzą smartfony Motorola Edge 70 5G (12/256 GB) + Motorola Moto G35 5G (8/128 GB). Pierwszy z nich to wypasiony średniak wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, zapewniający wysoką wydajność, świetny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala i jasności sięgającej 4500 nitów (dzięki której nawet bardzo ostre słońce nie zakłóca widoczności) oraz trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (jeden z przodu i dwa z tyłu). Moto G35 zaś jest przyzwoitym modelem z niższej półki, doskonale sprawdzającym się w podstawowych zastosowaniach. Cena z Planem Firmowym L wynosi 55 złotych miesięcznie (+VAT) przez 3 lata.

Drugą parą – Redmi Note 14 Pro 5G (8/256 GB) + Redmi 15C 5G (4/128 GB) – zainteresować mogą się osoby, które poszukują jak najbardziej uniwersalnych rozwiązań. Pierwszy z wymienionych modeli został wyposażony w wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra, wyświetlacz AMOLED o nieprzeciętnie szerokiej palecie kolorów oraz niezły system fotograficzny z głównym aparatem 200 Mpix i dodatkowymi obiektywami (ultraszerokokątny + makro). Z kolei Redmi 15C to taki typowy telefon do podstawowych zastosowań, ale wyróżniającym go atutem jest akumulator o pojemności 6000 mAh. Cena z Planem Firmowym M wynosi 39 złotych miesięcznie (+VAT) przez 3 lata.

Trzecia para to Motorola Moto G86 5G Power (12/256 GB) + Motorola Moto G06 Power (4/64 GB). Charakterystyczną cechą tego zestawu jest oferowanie bardzo długiego czasu pracy: pierwszy model ma na pokładzie akumulator o pojemności 6720 mAh, drugi – aż 7000 mAh (trzy dni działania to dla nich żadne wyzwanie). Oba urządzenia są w stanie także zapewnić wysoką wydajność w codziennych zadaniach, a Moto G86 5G Power wyróżnia się jeszcze wyświetlaczem pOLED o jasności 4500 nitów oraz konstrukcją o najwyższej klasie wodoszczelności (IP68/IP69). Cena z Planem Firmowym M wynosi 30 złotych miesięcznie (+VAT) przez 3 lata.

Wreszcie, w czwartej parze, znajdują się smartfony Honor Magic 7 Lite 5G (8/256 GB) + Honor X5c Plus (4/64 GB), kierowane do osób o nieco mniejszych wymaganiach. Ten pierwszy przykuwa uwagę przede wszystkim głównym aparatem 108 Mpix oraz akumulatorem o pojemności 6600 mAh, który w dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66 W. Drugi natomiast jest typowym budżetowcem, dla którego najlepszym zastosowaniem wydaje się rola zapasowego urządzenia na wypadek awarii. Cena z Planem Firmowym M wynosi 22 złote miesięcznie (+VAT) przez 3 lata.

Dodatkowo w Orange przecenione zostały inne smartfony, a także urządzenia, które przydają się w pracy – od laptopów i monitorów, po routery i drukarki. Za specjalnymi świątecznymi ofertami dla małych i średnich firm możesz również rozejrzeć się w sekcji usług, a na jedną z nich chciałbym zwrócić szczególną uwagę…

Może potrzebujesz strony internetowej? KlikAI z Orange

Zaraz po świętach rozpocznie się nowy rok, a to dla wielu osób moment, w którym wystartują z biznesem albo ze świeżą dawką motywacji spróbują go rozkręcić. Dlatego na koniec warto jeszcze wspomnieć o KlikAI z Orange.

To bazujący na sztucznej inteligencji kreator stron internetowych, dzięki któremu możesz sprawić sobie w prezencie nową witrynę – bez wysiłku czy większych kosztów. Wystarczy, że podasz nazwę, wpiszesz adres e-mail i opiszesz firmę swoimi słowami. Po chwili zobaczysz projekt strony, który możesz edytować zgodnie z własnymi preferencjami. Platforma pozwala też na łatwe zarządzanie domeną, zapewnia bezpieczeństwo poprzez certyfikat SSL i rejestruje Ci domenę .pl, z której przez rok możesz korzystać za darmo. Bezpłatnie możesz testować tę usługę przez 24 godziny.

A jakby było mało wsparcia sztucznej inteligencji, która może ułatwić i znacznie usprawnić pracę (co szczególnie przydaje się w okresie przedświątecznym, gdzie w domu czeka na nas drugi etat – porządkowo-kulinarny), operator daje możliwość korzystania za darmo przez pół roku z profesjonalnego czata Le Chat Pro od Mistrala. Normalnie taki dostęp kosztuje kilkaset złotych, bo mówimy o bardziej zaawansowanej wersji, która może pomóc obsługiwać klientów, odpowiadać na pytania, tworzyć pisma i maile itp. Jednocześnie dając gwarancję, że firmowe dane są poufne i nie są udostępniane do nigdzie dalej.

Warto więc ułatwiać sobie pracę, codzienność i w ramach przyszłych, noworocznych postanowień sprawić sobie i pracownikom trochę przyjemności, komfortu. Dodatkowo w sklepie online Orange są też liczne sprzęty, które przydadzą się do biura – komputery, laptopy, tablety, routery, smartfony, smartwatche, a także wiele usług biznesowych, by móc kompleksowo czuć się zaopiekowanym służbowo ;)

A nie mówiłem? W Orange święta przyszły wcześniej.

