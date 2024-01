Samsung zdradził sam siebie i podał nam nową opaskę na tacy

Oficjalne źródło to najlepsze miejsce na szukanie informacji o produkcie. W tym przypadku Samsung nie będzie jednak zadowolony z obrotu spraw – dane o nowej opasce sportowej pojawiły się za wcześnie.

Przyspieszona „premiera”

O tym, że Samsung nie planuje porzucać rynku sportowych opasek informowaliśmy w listopadzie 2023 roku. Wtedy już znaliśmy przybliżony wygląd Galaxy Fit 3. generacji. Miesiąc później pojawiły się pierwsze fragmenty specyfikacji – były to jednak doniesienia branżowego informatora, które nie zawsze pokrywają się z ostateczną wersją parametrów technicznych.

Ostatnia smart opaska Samsunga – Galaxy Fit 2 z 2021 roku (fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

Tym razem za pojawienie się w Internecie szczegółów odpowiada jeden z lokalnych serwisów Samsunga – szefostwu się to raczej nie spodoba. My natomiast możemy poznać Galaxy Fit 3 nieco lepiej przed oficjalną premierą.

Co wiadomo o Samsungu Galaxy Fit 3?

Oficjalne grafiki, jakie zdążył uchwycić serwis GadgetsAndWearables pokazują, że akcesoryjne opaski w Galaxy Fit 3 będzie można wymieniać za pomocą dedykowanego przycisku. Dzięki temu personalizacja zegarka ma zajmować raptem kilka sekund. Oprócz stonowanego różu, czerni i bieli widać, że Samsung wprowadzi również gumowe opaski w kolorze zielonym i pomarańczowym.

Źródło: GadgetsAndWearables

Grafiki potwierdzają również, że producent zdecyduje się na większy wyświetlacz w porównaniu do Galaxy Fit 2. Zamiast przekątnej 1,1 cala zobaczymy 1,61 calowy panel o zagęszczeniu pikseli na poziomie 302 ppi. Sama koperta bez paska powinna ważyć ~21,39 gramów.

Samsung Galaxy Fit 3 będzie w stanie mierzyć tętno i sprawdzać jakość snu, a także otrzyma pulsoksymetr. Jak podaje GadgetsAndWearable, zostanie wyposażony też w wysokościomierz barometryczny. Całość ma działać na jednym ładowaniu nawet do 13 dni.

Kiedy możemy spodziewać się oficjalnej prezentacji modelu Galaxy Fit 3? Nie pojawił się on ani w trakcie targów CES 2024 ani podczas oficjalnej prezentacji smartfonów z serii Galaxy S24. Zatem najbliższy termin, jaki przychodzi mi do głowy, to targi MWC w Barcelonie odbywające się w dniach 26-29 lutego 2024 roku. Wiosna będzie tuż za rogiem, czemu by nie dokupić wtedy do naszego smartfona pasującej opaski sportowej?