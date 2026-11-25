W ofercie jednego z operatorów zadebiutował nowy pilot telewizyjny, który powstał z myślą o szczególnych potrzebach niektórych widzów. Skakanie po kanałach będzie wygodniejsze, prostsze i bardziej komfortowe.

Ten pilot do dekoderów Polsat Box to świetny pomysł na prezent dla bliskich

Do oferty Polsat Box dołączył nowy pilot. Urządzenie powstało z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Pilot XL – jak już sama nazwa wskazuje – jest większy od standardowego pilota o około 30%. Dzięki temu sprzęt jest bardziej poręczny, lepiej leży w dłoni oraz został wyposażony w większe, łatwiejsze do naciśnięcia przyciski.

Jak wspomina firma, najważniejsze przyciski, takie jak OK oraz mikrofon i start (z symbolem domku), zostały wyróżnione kolorem pomarańczowym i podświetleniem. Dzięki temu osoby z trudnościami mogą znacznie łatwiej odnaleźć właściwy przycisk, nawet przy zgaszonym świetle. Pozostałe guziki wykonano w kolorze białym, dzięki czemu są znacznie lepiej widoczne na czarnym tle obudowy.

Pilot XL oferuje też nowy przycisk z timerem, pozwalający na szybkie i łatwe ustawienie czasu, po jakim dekoder i telewizor mają wyłączyć się automatycznie. Ponadto na pilocie ulokowano przycisk Program TV (zamiast EPG) – jak zaznacza Polsat Box, jest to bardziej zrozumiałe dla użytkowników oznaczenie. Jednocześnie funkcjonalność pozostałych przycisków jest identyczna i znana ze standardowego pilota do dekoderów.

Pilot XL | źródło: Polsat Box

Kluczowe przyciski mają też podpisy w języku Braille’a, co jest ułatwieniem dla osób niedowidzących i niewidomych. Całość zwieńcza ergonomiczna konstrukcja obudowy, dzięki której pilot ma dobrze leżeć w dłoni. Warto też dodać, że z jednym dekoderem można sparować dwa piloty – zarówno standardowy, jak i nowy Pilot XL.

Pilot XL w ofercie Polsat Box – ile kosztuje i gdzie go kupić?

Nowy Pilot XL jest już dostępny w ofercie marki. Urządzenie sprzedawane jest za 50 złotych w punktach sprzedaży Polsat Box. Sprzęt jest kompatybilny z dekoderem Polsat Box 4K oraz Polsat Box 4K lite. Co ważne, zakup pilota nie wymaga zmian w umowie czy jej przedłużania, dzięki czemu może być praktycznym prezentem dla bliskich.