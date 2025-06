Wybierz Orlen Paczkę zamiast Paczkomatu. Nie pożałujesz

Orlen wystartował z nową promocją. Jeżeli korzystasz z usługi Orlen Paczka, ta promocja Ci się spodoba. A jeśli nie korzystasz – niniejsza oferta może Cię do tego skutecznie zachęcić.

Skanuj przesyłki z Orlen Paczka i odbieraj punkty Vitay

Orlen Vitay to program lojalnościowy, w którym za zakupy na stacji benzynowej, tankowanie czy smakołyki z kawiarni można zdobywać punkty. Zgromadzone punkty można zaś wymieniać na rabaty na paliwo, kawę, hot-doga, nagrody rzeczowe lub też przekazać je na cele charytatywne do Fundacji Orlen.

Teraz koncern wystartował z nową promocją. Dzięki niej klienci mogą w nowy sposób zdobywać punkty w ramach Orlen Vitay. Aby je odebrać, wystarczy skorzystać z usługi Orlen Paczka. Po odebraniu przesyłki należy w ciągu 5 dni zeskanować numer przesyłki za pomocą aplikacji Vitay.

Każda paczka zarejestrowana w ten sposób to 200 dodatkowych punktów w programie lojalnościowym. Przykładowo: wystarczy odebrać 5 paczek, aby zdobyć darmową kawę na stacji Orlen.

Usługa Orlen Paczka (źródło: Orlen Paczka)

Nowa promocja Orlenu – jak zdobywać punkty Vitay?

Z usługi Orlen Paczka można skorzystać w wielu sklepach internetowych oraz na wybranych platformach e-commerce, takich jak Allegro czy Vinted. Warunkiem skorzystania z promocji jest uczestnictwo w programie Vitay. Jeśli dotychczas z niego nie korzystaliście, możecie to szybko zmienić. Wystarczy pobrać aplikację Orlen Vitay i utworzyć konto.

Aby zeskanować odebraną przesyłkę, należy otworzyć aplikację Orlen Vitay i z dolnego menu wybrać sekcję Usługi (ostatnia po prawej). Następnie konieczne jest odnalezienie zakładki „Skanuj kod Orlen Paczka” i zeskanowanie kodu. Możliwe jest też ręczne wpisanie 13-cyfrowego kodu paczki, jeśli użytkownik nie chce korzystać ze skanera lub nie działa on poprawnie.

Pamiętajcie, że odebranie punktów w apce jest możliwe tylko przez 5 dni kalendarzowych od daty odebrania paczki. Punkty trafiają na konto Vitay od razu po zeskanowaniu.

Promocja Orlen Paczka i programu Vitay (źródło: Orlen Paczka)

Akcja promocyjna potrwa do 31 lipca 2025 roku lub do wyczerpania puli punktów. Łącznie do rozdania jest 50 milionów punktów Vitay, czyli 250 tysięcy pakietów po 200 punktów. Każdy uczestnik promocji może dziennie odebrać maksymalnie 5 nagród, czyli zdobyć 1000 punktów.

Warto wiedzieć, że na terenie Polski działa już 12,5 tysiąca punktów odbioru Orlen Paczki. Wśród nich znajdują się też automaty paczkowe. Aby odebrać z nich przesyłkę, wystarczy zeskanować kod QR, wpisać kod odbioru lub też zdalnie otworzyć skrytkę z poziomu aplikacji mobilnej.

Regulamin promocji pod nazwą VITAY w ORLEN Paczka (PDF)