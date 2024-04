Rywal Tesli ma swój smartfon. Oto Polestar Phone

Tesla jest obecnie jedną z najgorętszych marek w motoryzacyjnym światku, a Polestar to firma, która (z lepszym lub gorszym skutkiem) stara się dotrzymywać jej tempa. Obie mocno skupiają się nie tylko na technologii, ale też designie. Można to również zauważyć przy okazji najnowszej premiery tego drugiego producenta. A wcale nie jest to samochód.

Pierwszy smartfon Polestar

Firma Polestar zaprezentowała swój pierwszy smartfon. Póki co wprowadziła go do sprzedaży w Chinach, a jego przyszłość poza Państwem Środka pozostaje nieznana (i niech nikogo nie zdziwi, jeśli nie będzie miał żadnej przyszłości). Skupmy się jednak na razie na tym, co teraz…

fot. Polestar

Polestar Phone – bo tak, po prostu, nazywa się ta nowa konstrukcja – jest tak naprawdę smartfonem Meizu 21 Pro w nowych szatach. Oznacza to, że jego sercem jest topowy, ośmiordzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, współpracujący tu z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 1 TB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.0.

Ewidentnie mamy zatem do czynienia z wysoką półką. Potwierdzają to też kolejne elementy specyfikacji, takie jak (wykonany przez BOE) wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 6,79 cala, rozdzielczości 3192×1368 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz czy akumulator 5050 mAh z obsługą szybkiego ładowania (z mocą 80 W – przewodowo i 50 W – indukcyjnie).

fot. Polestar

Dopełnieniem całości jest potrójny aparat: główny 50 Mpix (f/1.9) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszeroki 13 Mpix (f/2.4) z trybem makro oraz teleobiektyw 10 Mpix (f/2.08) z 3-krotnym zoomem optycznym i 30-krotnym zoomem cyfrowym. Z przodu zaś znajduje się 32-megapikselowy aparat z przysłoną f/2.4.

fot. Polestar

Gdzieś to już widziałem…

Cztery oczka tworzące główny aparat z tyłu ustawione są w szpalerek – zupełnie jak Meizu 21 Pro. Pod względem designu jedyną różnicą jest sporych rozmiarów logo producenta w środkowej części urządzenia.

Największa zmiana natomiast polega na systemowej nakładce na Androida. Zamiast FlyMe jest to autorskie rozwiązanie, nawiązujące do systemu operacyjnego znanego z samochodów tego producenta. Smartfon ma też zintegrowaną funkcję Polestar Link umożliwiającą nawiązywanie i utrzymywanie połączenia z autem.

Na chińskim rynku Polestar Phone kosztuje 7388 juanów (równowartość ~4120 złotych). Sporo więc trzeba dopłacić za design, bo sam smartfon Meizu 21 Pro w tym samym wariancie (16 GB/1 TB) został wyceniony na 5899 juanów (~3280 złotych).