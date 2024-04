Jeździsz samochodem Skoda? Nowa aplikacja powinna Ci się spodobać

Czesi pochwalili się nową wersją aplikacji MySkoda. Wprowadza ona odświeżony, w założeniach lepszy i bardziej intuicyjny interfejs, a także zestaw nowych funkcji.

Nowa aplikacja MySkoda, czyli zestaw przydatnych rozwiązań

Trudno ocenić zmiany w wyglądzie, nie mając możliwości porównania starszej i nowej wersji, ale na podstawie opublikowanych zdjęć mogę stwierdzić, że odświeżona aplikacja prezentuje się wizualnie atrakcyjnie. Skoda wspomina, że teraz istotne informacje – takie jak stan naładowania czy kondycja pojazdu – można wyświetlić za pomocą widżetów na ekranie głównym. Czy faktycznie korzystanie z nowej apki jest wygodniejsze? Mam nadzieję, że uda mi się sprawdzić podczas jednego z najbliższych testów samochodu tego producenta. Skupmy się więc na nowych funkcjach.

Zacznijmy od tego, że aplikację warto zainstalować jeszcze przed odebraniem samochodu z salonu. Otóż dzięki funkcji Track & Explore możliwe jest w czasie rzeczywistym sprawdzanie informacji na temat statusu produkcji pojazdu. Ponadto w każdej chwili można zobaczyć konfigurację swojego samochodu.

Kolejną nowością jest Pay to Park, czyli funkcja mająca ułatwić proces rozpoznawania stref parkowania i płacenia za miejsca postojowe w różnych miastach Europy. Do tego mamy jeszcze funkcję Pay to Fuel, zapewniającą automatyczne płatności na wybranych stacjach paliw z pominięciem kolejki do kasy.

Użytkownicy elektryków, a także hybryd plug-in powinni ucieszyć się ze zintegrowania Powerpass z aplikacją MySkoda. Zapewnia to dostęp do ponad 660000 punktów ładowania w całej Europie, a jest to możliwe dzięki partnerstwu z ponad 870 dostawcami. Ponadto aplikacja oferuje możliwość zarządzania planami ładowania, korzystania z funkcji Plug & Charge oraz przeglądania historii ładowania.

Z poziomu aplikacji, co raczej dla wielu z Was będzie oczywiste, można sprawdzać chociażby aktualny stan naładowania akumulatora czy zarządzać niektórymi funkcjami pojazdu. Przykładowo w modelach hybrydowych i elektrycznych można w ten sposób uruchomić zdalnie klimatyzację.

Kto może korzystać z nowej aplikacji MySkoda?

Warto zaznaczyć, że aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich typów napędów oferowanych przez czeską firmę. Oznacza to, że z nowości będą mogli korzystać właściciele samochodów spalinowych, hybryd plug-in oraz elektryków.

Wypada jeszcze wspomnieć, że nowa wersja aplikacji współpracuje ze wszystkimi obecnie sprzedawanymi i mającymi się pojawić w niedalekiej przyszłości modelami producenta. Mogą z niej korzystać też użytkownicy samochodów wyprodukowanych po lipcu 2020 roku. Z kolei właściciele modeli wyprodukowanych do lipca 2020 roku nadal mają dostęp do aplikacji MySkoda Essentials.