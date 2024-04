Duże rabaty w sklepie internetowym Lidla. Jak skorzystać?

W 2024 roku Lidl świętuje 5. urodziny swojego sklepu internetowego. Z tej okazji przygotowano specjalną ofertę dla klientów. Można dzięki niej sporo zaoszczędzić, ale najpierw trzeba wydać odpowiednio dużo pieniędzy.

Rabaty na 5. urodziny sklepu internetowego lidl.pl

W sklepie internetowym lidl.pl można znaleźć mnóstwo produktów z różnych kategorii, natomiast nie jest w nim sprzedawana żywność – po nią trzeba się udać do sklepów stacjonarnych. Z okazji 5-lecia platformy przygotowano akcję rabatową dla klientów, dzięki której można zaoszczędzić od 25 do nawet 100 złotych.

Co trzeba zrobić, żeby z niej skorzystać? Po pierwsze zrobić zakupy, ale to oczywiste. W zależności od wartości koszyka, otrzymacie rabat w wysokości do 25 do 100 złotych. Największy rabat, czyli 100 złotych, dostaniecie za zakupy na kwotę co najmniej 700 złotych. Jeśli kwota zamówienia wyniesie minimum 500 złotych, sklep przyzna Wam 50 złotych rabatu.

Z kolei w sytuacji, gdy zrobicie zakupy o wartości co najmniej 300 złotych, otrzymacie 25 złotych zniżki. Aby jednak naliczył się rabat, w koszyku trzeba wpisać odpowiedni kod rabatowy: RABAT100, RABAT50 lub RABAT25, odpowiednio dla zamówień na kwotę minimum 700, 500 i 300 złotych.

Akcja promocyjna obowiązuje do 5 maja 2024 roku. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Warto pamiętać, że Wasze zamówienie zostanie dostarczone za darmo, jeśli będzie opiewało na kwotę minimum 199 złotych. W innym przypadku dostawa jest dodatkowo płatna, ale też w takiej sytuacji nie można liczyć na urodzinowy rabat.

Co można kupić w sklepie internetowym lidl.pl?

Oferta sklepu jest bardzo szeroka. Dotarcie do interesującej grupy produktów ułatwiają kategorie – wśród dostępnych są Moda, Warsztat i auto, Kuchnia, Dom, Dziecko, Zdrowie i uroda, Sport i wypoczynek oraz Ogród, a także Promocje.

Przy okazji warto wspomnieć, że od wczoraj obowiązuje specjalna oferta na urządzenia i akcesoria, które mogą przydać się w ogrodzie. Dostępny jest na przykład robot koszący 20 V za 1599 złotych (tylko jednak w sklepach stacjonarnych z kuponem z aplikacji Lidl Plus) oraz myjka ciśnieniowa o mocy 3000 W za 999 złotych.

Regulamin akcji promocyjnej „Urodzinowe rabaty” (PDF)