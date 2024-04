Xiaomi zaprezentowało „zabójcze” słuchawki

Chiński producent reklamuje swoje najnowsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe hasłem ANC for Everyone (pol. ANC dla Wszystkich) i prawdę mówiąc, nie mógł wymyślić lepszego. Doskonale bowiem wskazuje dwie najmocniejsze strony tych TWS-ów.

Xiaomi wprowadziło na rynek bardzo tanie słuchawki z ANC

Tym, co ma sprzedać ten nowy model słuchawek prawdziwie bezprzewodowych w ofercie chińskiego producenta, jest właśnie ANC, czyli aktywna redukcja szumów. Co prawda nie jest ona niczym wyjątkowym w konstrukcjach tego typu, ale w TWS-ach w tak niskiej cenie już jak najbardziej.

Firma deklaruje, że najnowsze Budsy 5A są w stanie wytłumić dźwięk o natężeniu do 25 dB. Co prawda nie jest to bardzo wysoka wartość, ale ponownie – mamy tu do czynienia cenowo z budżetową propozycją. Naturalnie słuchawki oferują też Transparency Mode (tryb przejrzystości), który łączy aktywną redukcję szumów z przepuszczaniem dźwięków otoczenia, aby użytkownik wiedział, co się dookoła niego dzieje.

źródło: producent

Na tym się jednak nie kończy, ponieważ Redmi Buds 5A zapewniają również funkcję AI Environmental Noise Cancellation (AI ENC), która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wygłusza odgłosy z otoczenia podczas rozmów telefonicznych. Za dostarczanie samego dźwięku odpowiedzialne są zaś 12-nm dynamiczne przetworniki.

Łączność obsługuje natomiast Bluetooth 5.4 (tak nowoczesna technologia w budżetowych słuchawkach także jest zaskoczeniem), a do tego do dyspozycji użytkowników będzie tryb niskiego opóźnienia 60 ms, który ma się przydać podczas grania na smartfonie.

źródło: producent

Producent informuje, że łączny czas pracy (z uwzględnieniem zapasu energii w etui ładującym) sięga 30 godzin, a 10-minutowe ładowanie zapewni energię wystarczającą na 90 godzin odtwarzania. Słuchawki mogą też pochwalić się normą IPX4, zatem pot i deszcz są im niestraszne.

Do obsługi słuchawek służą gesty. Podwójne dotknięcie włączy i zatrzyma odtwarzanie muzyki oraz spowoduje odebranie połączenia. Podwójnym przełącza się utwór, a także kończy i odrzuca połączenie. Dotknięcie i przytrzymanie przez 1,5 sekundy obu słuchawek jednocześnie poskutkuje zaś włączeniem lub wyłączeniem trybu niskiego opóźnienia.

Od strony technicznej do obsługi słuchawek można z kolei wykorzystać aplikację Xiaomi Earbuds – za jej pomocą da się m.in. sprawdzić stan naładowania każdej słuchawki i etui oraz włączyć i wyłączyć tryb przejrzystości i redukcję szumów.

źródło: producent

Cena jest „zabójczo” atrakcyjna

Redmi Buds 5A zadebiutowały dziś w Indiach, gdzie będą sprzedawane za zaledwie… 1499 rupii, co jest równowartością około 73 złotych! Aktualnie nie wiemy, czy trafią do sprzedaży w innych krajach, ale zdecydowanie życzylibyśmy sobie, aby pojawiły się także w Polsce, bo nawet w dwu- lub trzykrotnie wyższej cenie będą „zabójczo” atrakcyjną propozycją.