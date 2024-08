Podwójnie składany smartfon Huawei wygląda imponująco. Tylko ta cena…

Huawei wielokrotnie przełamywał bariery i wyznaczał nową jakość w segmencie urządzeń mobilnych. Producent nie zamierza jednak przestać tego robić. Przygotowuje podwójnie składany smartfon, który będzie wyglądał imponująco. Niestety ta innowacyjność ma być okupiona bardzo wysoką ceną…

Podwójnie składany smartfon Huawei na zdjęciach wygląda imponująco

W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo wieści o pierwszym składanym smartfonie z aż dwoma zawiasami, który przygotowuje chiński producent. Richard Yu z Huawei został przyłapany w samolocie podczas używania tego urządzenia, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak wygląda ono po rozłożeniu.

źródło: Gizmochina

W takiej formie do dyspozycji jest ekran o przekątnej około 10 cali z jednym okrągłym otworem na aparat. Widać go w pierwszej – licząc od lewej strony – części składanego ekranu. Teraz w sieci pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym Richard Yu trzyma w ręce tym razem złożone urządzenie.

źródło: cnBeta

Mimo że zdjęcie jest dość kiepskiej jakości, wyraźnie widać, że po złożeniu urządzenie jest zaskakująco smukłe, biorąc pod uwagę fakt, że ma nie tylko jeden, a aż dwa zawiasy. Nie zdziwiłbym się, gdyby w takiej formie sprzęt miał podobną grubość jak Samsung Galaxy Z Fold 6 (który jest karcony za swój wymiar).

Na tyle widać też dużą, okrągłą wyspę z niemożliwą do określenia liczbą aparatów. Najpewniej będą co najmniej trzy – główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw, choć być może Chińczykom udało się „upchnąć” nawet cztery. Nie mogę też nie oprzeć się wrażeniu, że wyspa wygląda podobnie do tej w Xiaomi 14 Ultra.

Podwójnie składany smartfon Huawei będzie jednak bardzo drogi

Prace nad tą konstrukcją trwały pięć lat i w 2024 roku producent ma być gotowy do rozpoczęcia masowej produkcji oraz wprowadzenia takiego urządzenia na rynek. Jego cena będzie jednak bardzo wysoka.

Obecnie koszt prototypu wynosi ponad 35000 juanów, co jest równowartością około 18,9 tys. złotych. Producent cały czas jednak pracuje nad redukcją kosztów, aby cena dla klientów wynosiła 29000 juanów (około 15670 złotych). W Europie cena mogłaby być nawet 2-krotnie wyższa.

Nie spodziewamy się jednak, że podwójnie składany smartfon Huawei trafi do sprzedaży poza Chinami. Oficjalna premiera w Państwie Środka ma nastąpić we wrześniu, co jest nieprzypadkowym terminem, ponieważ w tym miesiącu zadebiutują również nowe, dość nudne iPhone’y 16.