iPhone 16 nie będzie tym, na co czeka Apple

Apple zaprezentuje nową generację iPhone’ów za mniej niż miesiąc. Jak w przypadku każdej, także na pewno i serii iPhone 16 ma nadzieję na rewelacyjną sprzedaż (i są ku temu przesłanki). Nie wszyscy jednak są tak samo optymistyczni.

Apple wierzy, że iPhone 16 będzie sprzedawać się bardzo dobrze

iPhone’y są coraz rzadziej wymieniane przez użytkowników. Mają na to wpływ dwie rzeczy. Pierwsza to bardzo powolne wprowadzanie zmian przez producenta – klienci odczują zauważalną zmianę dopiero po 3 czy nawet 4 generacjach. Druga kwestia to zaś bardzo długie wsparcie – skoro urządzenie dostaje najnowsze funkcje przez kilka lat, to wiele osób nie widzi potrzeby wymiany na nowszy model.

Amerykanie pokładają duże nadzieje w Apple Intelligence, która ich zdaniem powinna napędzić sprzedaż smartfonów z serii iPhone 16, podobnie jak Galaxy AI sprawiła, że ludzie rzucili się na Galaxy S24. Firma z Cupertino nie chce, aby w sklepach zabrakło jej najnowszych smartfonów, dlatego jej partner – Foxconn – zatrudnił aż 50 tysięcy dodatkowych pracowników, którzy zajmą się produkcją iPhone’ów 16.

Atrapy iPhone’a 16 Pro (źródło: Sonny Dickson)

To standardowa praktyka, że przed rynkową premierą nowej generacji Foxconn zatrudnia dodatkowych pracowników sezonowych, którzy zajmą się produkcją nowych smartfonów Apple. Tym razem Amerykanie mieli jednak zlecić wyprodukowanie o 10% większej liczby iPhone’ów – około 90 milionów. Jasno wskazuje to, że spodziewają się większego popytu niż w poprzednim roku.

iPhone 16 przyniesie ulepszenia, które nie wszystkich klientów przekonają do zakupu

Nie wszyscy są jednak tak samo optymistyczni. Mark Gurman opublikował nowy newsletter Power On, w którym wprost uznał, że choć iPhone 16 przyniesie „fajne” ulepszenia, to niekoniecznie takie, które aktualni posiadacze iPhone’ów będą koniecznie chcieli mieć. Nie wierzy on też, że sama Apple Intelligence będzie dla klientów powodem do wymiany starego iPhone’a na najnowszy.

Wśród tych „fajnych” nowości Gurman wymienia dodanie przycisku czynności do podstawowych modeli oraz nowy klawisz na bocznej krawędzi do aktywowania autofokusu i robienia zdjęcia (odpowiednio po lżejszym i mocniejszym wciśnięciu), a także przybliżania i oddalania (poprzez przesuwanie palcem po nim).

Ponadto iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro otrzymają większe wyświetlacze, odpowiednio o przekątnej 6,3 i 6,9 cala, zamiast 6,1 i 6,7 cala. Amerykanie zastosują również 8 GB RAM i procesor A18 we wszystkich modelach. Apple odświeży też kolory, w jakich dostępne będą nowe smartfony – mamy spodziewać się powrotu wersji rose gold.