Twój sąsiad na pewno nie ma takiej kamery. Ciekawa nowość Xiaomi

Chiński producent zaprezentował nową kamerę do monitoringu. Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition to nie jedna, a dwie współpracujące ze sobą kamery. Co potrafi ten zespół?

Podwójna kamera Xiaomi do monitoringu – specyfikacja

Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition to nie jedna, a dwie kamery, nagrywające w 3K (2880×1620 pikseli). Oba obiektywy wyposażono w przysłonę f/1.6, dzięki czemu obraz ma być przejrzysty i jasny, nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Specyfikacja obejmuje obiektyw o ogniskowej 2,8 milimetra z szerokim kątem widzenia oraz 6-milimetrowy teleobiektyw typu pan-tilt-zoom (PTZ, czyli kamerę obrotowo-uchylno-zoomową). Obie jednostki nieustannie mają ze sobą współpracować, a ich wsparciem będzie sztuczna inteligencja. Detekcja ruchu AI kamery stałej ma wykrywać i identyfikować obiekt (osobę lub pojazd), natomiast PTZ zajmie się śledzeniem wykrytego obiektu.

Dzięki wyposażeniu nowej kamery Xiaomi w podwójne białe diody LED oraz wykorzystaniu światła podczerwonego w obu obiektywach, sprzęt ma oferować kolorowe nagrania nocne. Doświetlanie zostanie aktywowane automatycznie, gdy system zidentyfikuje ruch.

Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition cechuje się odpornością na kurz i wodę, zgodnie z klasą szczelności IP66. Dzięki temu ta podwójna kamera ma być odporna na śnieg czy deszcz. Co więcej, według deklaracji producenta sprzęt ten może pracować w temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza.

Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition – technologie, łączność i dostępność

Na pokładzie Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition znalazł się mikrofon o wysokiej czułości oraz głośnik, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dwukierunkowej komunikacji (np. z kurierem oczekującym przy drzwiach). Sprzęt oferuje również alarmy dźwiękowe i świetlne, aby odstraszać „nieproszonych gości”.

Nowość chińskiego producenta może korzystać z łączności za pośrednictwem dwuzakresowego Wi-Fi 6, a także portu Ethernet i Bluetooth 5.0. Właściciel za pomocą aplikacji jest na bieżąco informowany, gdy kamera wykryje nietypowy ruch. Outdoor Camera 4 Dual-Cam zapisuje nagrania na kartach microSD o pojemności do 256 GB, urządzeniach NAS lub też w chmurze Xiaomi (po opłaceniu subskrypcji).

Nowa, podwójna kamera Xiaomi zadebiutuje 3 czerwca 2025 roku na chińskim rynku. Sprzęt ma być oferowany za 299 juanów, co po przeliczeniu na naszą walutę jest równowartością około 155 złotych. Na ten moment nie wiadomo, czy produkt trafi też na globalny rynek oraz do polskich sklepów.