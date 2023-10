Planujesz kupić nowego flagowca OnePlusa? To da Ci do myślenia

Premiera modelu OnePlus 12 zbliża się coraz większymi krokami, choć najpierw zobaczymy Xiaomi 14 i 14 Pro oraz pierwszy składany smartfon marki – ten ostatni już w tym tygodniu. Nowy, klasyczny flagowiec zapowiada się bardzo ciekawie, choć nie wszystkie wiadomości na jego temat są tak samo dobre.

Nowe informacje na temat specyfikacji smartfona OnePlus 12

Fani marki z pewnością z niecierpliwością wyczekują oficjalnej premiery nowego flagowca marki, ale producent naturalnie będzie chciał zainteresować nim jak największą rzeszę klientów. W tym celu przygotowuje bardzo mocną propozycję z najwyższej półki, choć właśnie okazuje się, że nie w 100% oryginalną.

Otóż według dwóch branżowych informatorów w nadchodzącym flagowcu znajdzie się wyświetlacz, który już widzieliśmy. Obaj zgodnie twierdzą bowiem, że OnePlus 12 zostanie wyposażony w zakrzywiony AMOLED LTPO o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 3168×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Ekran o identycznych parametrach zastosowano już w OPPO Find X6 Pro, który został zaprezentowany w marcu 2023 roku. Przy okazji przypominamy o promocji na OPPO Find X5 Pro – szczegóły znajdziecie na Tabletowo.pl.

Produkcją wyświetlacza do OnePlusa 12 zajmie się BOE, jednak nie będzie to identyczny wyświetlacz jak w OPPO Find X6 Pro, gdyż jego szczytowa jasność ma sięgać 2600 nitów. To o 100 nitów więcej niż w smartfonie marki-matki i aż dwukrotnie więcej niż w OnePlusie 11. Do tego naturalnie nie zabraknie funkcji przyciemniania PWM z wysoką częstotliwością – 2160 Hz.

Niedawno pojawiły się również bardziej szczegółowe informacje na temat aparatów w nadchodzącym flagowcu. Chiński informator Digital Chat Station przekazał, że na tyle smartfona znajdą się trzy aparaty:

główny 50 Mpix z sensorem IMX966 (1/1.4″), przysłoną f/1.7 i ekwiwalentem ogniskowej 23 mm oraz optyczną stabilizacją obrazu,

48 Mpix (1/2″) z przysłoną f/2.2, ekwiwalentem ogniskowej 14 mm i obiektywem ultraszerokokątnym,

teleobiektyw peryskopowy 64 Mpix z matrycą OmniVision OV64B (1/2″), przysłoną f/2.5, ekwiwalentem ogniskowej 70 mm i optyczną stabilizacją obrazu.

Według nieoficjalnych doniesień, nowy sensor Sony IMX966 ma pod względem wydajności dorównywać 1-calowemu Sony IMX989 pomimo mniejszego rozmiaru. Ma to być możliwe dzięki dwuwarstwowej budowie, która ma zapewnić wyższą czułość na światło.

Ta informacja może się Wam nie spodobać…

Przytoczone powyżej informacje na temat wyświetlacza i aparatów brzmią bardzo obiecująco, ponieważ to najważniejsze elementy każdego smartfona, na które zwraca uwagę najwięcej klientów. Do wydajności też nie powinni mieć zastrzeżeń, gdyż OnePlus 12 otrzyma topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a także do 24 GB RAM.

Dla klientów ważna jest również pojemność akumulatora i ta też ma wzrosnąć względem OnePlusa 11 – z 5000 do 5400 mAh. Użytkownicy będą mogli go naładować przewodowo z mocą 100 W i indukcyjnie 50 W. Niestety, jak twierdzi Yogesh Brar, zapowiedziane zmiany przyczynią się do wzrostu ceny OnePlusa 12. Jak mocno smartfon podrożeje? Niestety nie wiemy, ale możemy przypomnieć, że OnePlus 11 kosztował na start 4199 złotych za wersję 8/128 GB i 4599 złotych za wariant 16/256 GB.