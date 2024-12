Wiemy już co zaoferuje Poco X7 Pro. Wielka bateria na pokładzie to nie wszystko

Smartfony Poco bardzo dobrze przyjęły się na polskim rynku. Mam tutaj na myśli szczególnie serię „X”, która oferuje świetny stosunek jakości do ceny. W sieci pojawiły się doniesienia na temat nadchodzącego modelu Poco X7 Pro. Smartfon wyróżnia się nie tylko ogromną baterią, ale również wydajnymi podzespołami i interesującymi funkcjami. Co o nim wiemy?

Poco postawi na MediaTeka

Zarówno Poco, jak i Redmi to submarki wielkiego chińskiego producenta Xiaomi. Najnowsze doniesienia sugerują, że Poco X7 Pro zadebiutuje globalnie jako rebrand Redmi 4 Turbo, który przeznaczony jest na chiński rynek. Czego możemy się po nim spodziewać?

Smartfon ma być napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra, co może uczynić go jednym z bardziej wydajnych urządzeń w swojej klasie. Wiemy także, że nowy Poco zadebiutuje w kilku wariantach pamięci. Jeśli chodzi o RAM, będzie to 8 GB lub 12 GB, a z kolei pamięć wewnętrzna to 256 GB lub 512 GB do wyboru. Urządzenie będzie prawdopodobnie wyposażone w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1,5K oraz częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz.

Co ciekawe, urządzenie ma pojawić się również w edycji Iron Man, która na pewno przyciągnie uwagę fanów Marvela. Obudowa telefonu wykonana będzie ze szkła, a na pokładzie znajdziemy jeszcze czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran.

Jeśli chodzi o design, wygląda na to, że smartfon zachowa cechy i kolory charakterystyczne dla całej serii. Oczywiście, jeśli rendery udostępnione w sieci będą zgodne z rzeczywistym produktem.

rendery Poco X7 Pro (źródło: 91mobiles)

To smartfon, który powinien działał naprawdę długo

Jednym z kluczowych atutów Poco X7 Pro może stać się akumulator, który ma zaoferować użytkownikom pojemność aż 6550 mAh. Trzeba przyznać, że jak na współczesne smartfony to imponująca wartość, która pozwoli na długie korzystanie z urządzenia bez konieczności częstego ładowania. Dodatkowo smartfon ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 90 W.

Przekazane przez portal 91mobiles informacje mówią także o aparacie. Nowy smartfon Poco ma zostać wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, który będzie współpracować z ultraszerokokątnym obiektywem połączonym z 8 Mpix matrycą. Z kolei przedni 20 Mpix aparat powinien zadowolić miłośników selfie.

Nie pojawiły się jeszcze żadne informacje dotyczące przewidywanej daty premiery tego urządzenia, ani potencjalnego przedziału cenowego, w jakim mógłby zadebiutować Poco X7 Pro. Niemniej jednak smartfon zapowiada się naprawdę ciekawie.