Poco C75 będzie hitem. O ile ta specyfikacja się potwierdzi

Poco C75 to zbliżający się wielkimi krokami smartfon, który ponownie pokazać ma, że możliwe jest połączenie niezłej jakości z niską ceną. W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja tego urządzenia wraz z jego renderami. I, cóż, brzmi to jak na razie całkiem nieźle.

Nieoficjalna specyfikacja Poco C75 nie rozczarowuje

Poco C75 to następca modelu Poco C65, który zadebiutował na rynku pod koniec ubiegłego roku i nie przez przypadek zasilił nasz ranking tanich smartfonów – to, co oferuje za kilka stówek, zdecydowanie ma bowiem prawo się podobać. Nowe urządzenie nie przyniesie żadnych rewolucyjnych zmian, ale będzie stanowić pewien krok naprzód.

Poco C75 (fot. Smartprix)

Z opublikowanych w serwisie Smartprix informacji wynika, że najważniejsze wnętrzności pozostaną niezmienione. Smartfon Poco C75 nadal będzie bazować na chipsecie MediaTek Helio G85, pracującym wespół z maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X i 256 GB pamięci na pliki. Akumulator jednak nieco urośnie – z 5000 do 5160 mAh, co pozwala liczyć na trochę dłuższy czas działania. Nie zmieni się natomiast maksymalna moc ładowania, wynosząca 18 W.

Oprócz akumulatora urośnie także wyświetlacz – ma mieć przekątną aż 6,88 cala, oferując tym samym dużą przestrzeń roboczą i komfortowe warunki do oglądania filmów czy seriali. Niezmiennie będzie to panel LCD o rozdzielczości HD+, ale za to oferujący odświeżanie z częstotliwością 120 Hz.

W kontekście możliwości fotograficznych smartfon zaoferuje główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix i sensor wspierający 0,08 Mpix. Z przodu natomiast zainstalowana zostanie kamerka 13 Mpix. Specyfikację uzupełniają jeszcze moduły NFC, Bluetooth 5.4 i Wi-Fi oraz skaner linii papilarnych umieszczony z boku urządzenia.

Prezentacja Poco C75 na (tygo)dniach

Model C75 ma mieć nieco ponad 8 mm grubości i ważyć około 200 gramów. Do wyboru mają być trzy wersje kolorystyczne (czarna, złota i zielona), a sama konstrukcja nawiązywać do smartfonów wyższej klasy. Design jest też zupełnie inny niż w przypadku C65, o ile oczywiście rewelacje Smartprix doczekają się potwierdzenia. Ponoć prezentacja odbędzie się w którymś z najbliższych tygodni.

A dla porządku – porównanie nowego modelu z poprzednikiem: