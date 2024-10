Nie pomyl smartfonów. Ten jest elegancki i pancerny jednocześnie

Tak to w przyrodzie bywa, że pancerne smartfony raczej nie grzeszą urodą, a naprawdę ładne telefony rzadko kiedy są odporne na przeciwności losu. Z tym jest inaczej.

Smartfon, który potrafi to ukryć pancerz

Jeśli poszukiwaliśmy kiedykolwiek wytrzymałego smartfona, to zapewne orientujemy się, że pancerniaki to w większości przypadków urządzenia, które już samym wyglądem zdradzają swoją wzmacnianą naturę. Nie jest łatwo znaleźć sprzęt, który odnalazłby się równie dobrze pasowałby do spodni roboczych, jak i w schowany w kieszeni marynarki.

MPTech poinformował o uruchomieniu sprzedaży nowego wzmacnianego modelu Hammer Blade Va 5G. To konstrukcja z 6,56-calowy ekranem IPS o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli, procesorem MediaTek Dimensity 720, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jego najważniejsze cechy nie tkwią jednak w użytych podzespołach, a w ich „opakowaniu”.

Smartfon zyskał obudowę spełniającą standardy IP69 oraz MIL-STD-810H, co oznacza, że jest odporny na wodę, pył, wstrząsy i upadki z wysokości do 1,5 metra. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 3. Mimo wzmacnianej konstrukcji, całość nie przypomina zbytnio innych wzmacnianych modeli Hammera – nawet Blade V 5G o zbliżonej nazwie sprawia wrażenie mocniejszego, a chwali się takimi samymi atestami.

Hammer Blade Va 5G (źródło: mPTech) Hammer Blade Va 5G (źródło: mPTech)

Wielka bateria i masa miejsca na dane

Blade Va 5G zyskał pojemny akumulator 6000 mAh, który swobodnie wystarczy na długie godziny pracy z dala od ładowarki. W gruncie rzeczy sam może pracować w trybie powerbanku, doładowując inne urządzenia.

Wśród innych elementów specyfikacji można wyliczyć slot na karty microSD (do 1 TB), port słuchawkowy, Bluetooth z NFC i zestaw aparatów, gdzie główny ma matrycę 50 Mpix, a przedni – 8 Mpix. Obudowa ma nawet specjalny przycisk Hammer Key, który może pełnić funkcję skrótu do ulubionych funkcji – na przykład do poziomicy, kątomierza czy latarki.

Hammer Blade Va 5G działa na Androidzie 14. Producent obiecuje minimum 2 lata wsparcia łatek bezpieczeństwa. Sprzęt dostępny będzie niebawem w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach w cenie 1099 złotych.

Gdzie kupić? Hammer Blade Va 5G ok. 1099 zł x-kom Zawiera linki afiliacyjne.