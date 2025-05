Więcej internetu, niż dasz radę wykorzystać. Absurdalna oferta operatora

Operatorzy prześcigają się w tym, kto da więcej gigabajtów do wykorzystania. Jeden z nich wystartował właśnie z nową ofertą, którą jasno pokazuje, że nie bawią go półśrodki. W pierwszych miesiącach oferuje coś, co właściwie można by nazwać nielimitowanym internetem. Wprawdzie limit istnieje, ale jest praktycznie nieosiągalny.

Plush ma nową ofertę na kartę. Milion gigabajtów na start

Na nową ofertę Plusha składają się trzy pakiety. W każdym z nich możesz liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także spory pakiet danych. Co więcej, obowiązuje kumulacja GB, więc niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc. Do wyboru są trzy stosunkowo tanie oferty na kartę:

pakiet Light za 30 złotych miesięcznie – 30 GB (i 8,46 GB w roamingu w UE) co 30 dni,

pakiet Hot za 35 złotych miesięcznie – 50 GB (i 9,87 GB w roamingu w UE) co 30 dni,

pakiet Top za 45 złotych miesoęcznie – 100 GB (i 12,69 GB w roamingu w UE) co 30 dni.

Plush ma też wyjątkowy prezent, z którego mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci. To pakiet… miliona gigabajtów odnawiający się co miesiąc. W zależności od wybranej oferty, takim praktycznie nielimitowanym internetem można cieszyć się przez 3, 6 lub 9 miesięcy – odpowiednio w wariantach Light, Hot i Top.

Nowa oferta na kartę w Plushu (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Aby skorzystać z nowej oferty, należy kupić starter, doładować konto i aktywować pakiet poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 2601. W treści wpisujesz KUPUJE LIGHT, KUPUJE HOT lub KUPUJE TOP.

Alternatywą jest abonament…

Przypomnę, że latem 2024 roku Plush wprowadził nowe abonamenty: S za 25 złotych miesięcznie oraz M za 40 złotych miesięcznie. Ich charakterystyczną cechą jest to, że dostępne pakiety danych rosną wraz ze stażem – zaczynamy, odpowiednio, od 40 lub 80 GB, a po dwóch latach mamy do wykorzystania już 200 GB lub 300 GB.

Pakietem M w Plushu można się w dodatku podzielić. Jeśli weźmiesz co najmniej dwa numery (a maksymalnie pięć), to za każdy będziesz płacić tylko 20 złotych miesięcznie. To kawał ciekawej oferty.

…albo Plus na kartę

Równocześnie Polkomtel wdraża nową ofertę Plus na kartę. Klienci dostają do wyboru trzy pakiety:

Max za 35 złotych miesięcznie (17,50 złotych przez dwa pierwsze miesiące*) z 50 GB internetu w Polsce (i 10,17 GB w roamingu w Unii Europejskiej),

Pro za 45 złotych miesięcznie (22,50 złotych przez pierwsze dwa miesiące*) ze 100 GB internetu w Polsce (13,8 GB w roamingu w Unii Europejskiej),

Ultra za Pro za 50 złotych miesięcznie (25 złotych przez pierwsze dwa miesiące*) z 200 GB internetu w Polsce.

To jednak nie koniec – przez pierwsze 12 miesięcy operator daje w pakiecie Max po 825 GB ekstra co miesiąc (łącznie 9900 GB), a w ofercie Pro po 1200 GB miesięcznie (razem 14400 GB). Jest to dodatkowy transfer obok standardowo zapewnianego w danej taryfie.

Z kolei osoby, które skorzystają z pakietu Ultra, przez pierwszych 6 miesięcy będą miały do dyspozycji nielimitowany internet, a od 7 do 12 miesiąca dostaną co miesiąc ekstra 1000 GB.

*tylko dla nowych klientów