Jeszcze chwila, a sztuczna inteligencja zrobi za Ciebie przelew

Nest Bank zapowiedział aktualizację aplikacji dla klientów uczestniczących w pilotażu. Zmiany zostaną wprowadzone do wirtualnego pomocnika AI, znanego pod nazwą N!Asystent. Sztuczna inteligencja pomoże m.in. w zlecaniu przelewów. Jakie jeszcze nowe funkcje dotrą do testujących go osób?

Wirtualny N!Asystent w Nest Banku

Sztuczna inteligencja to gorący temat od ostatnich dwóch lat. Technologia ta ma swoich zwolenników, ale też i przeciwników. Firmy usługowe nieustannie angażują się w rozwój funkcji w swoich systemach i aplikacjach. Na rozwiązania oparte o AI stawiają także instytucje finansowe, a wśród nich banki. Jednym z nich jest Nest Bank, który na niektóre popularne usługi kazał swoim klientom długo czekać…

(źródło: Nest Bank)

N!Asystent to wirtualny pomocnik, który został zaanonsowany w marcu 2024 roku. Póki co jest on dostępny w ramach pilotażu. Co istotne, działa on 24 godziny na dobę. Wsparcie klienta opiera się o model GPT-4 marki Open AI, a jego bazą wiedzy są m.in. cenniki, regulaminy czy dane na temat produktów instytucji. Dzięki zebranym informacjom asystent AI dokonuje oceny budżetu czy tempa wydatków, a wśród zapowiadanych funkcji wspominano o wprowadzeniu opcji komend głosowych (nie tylko tekstowych), przekierowywania klienta do konkretnych sekcji aplikacji, a nawet pomoc w zlecaniu przelewów.

Dotychczas N!Asystent dla klientów uczestniczących w pilotażu był ograniczony pod względem funkcjonalności. Z zapowiedzi wynika jednak, że ma to ulec zmianie już w przyszłym tygodniu.

Co przyniesie aktualizacja pilotażowej aplikacji Nest Banku?

Nest Bank przekazał, że 5 lub 6 września 2024 roku do klientów uczestniczących w pilotażu trafi nowa wersja aplikacji mobilnej. Wśród opcji odświeżonego programu znajdzie się zapowiadana pomoc w przelewach czy komunikacja głosowa.

Sztuczna inteligencja zajmie się przygotowaniem danych, które konieczne są do przeprowadzenia transakcji. Obowiązkiem klienta będzie potwierdzenie, czy wprowadzone przez asystenta informacje są właściwe, a także uwierzytelnienie operacji. Autoryzacja nie będzie potrzebna w przypadku tzw. odbiorców zaufanych.

(źródło: Nest Bank)

Komunikacja z asystentem AI także otrzyma nową opcję. Dotychczas klienci uczestniczący w pilotażu mogli konwersować z botem wyłącznie tekstowo. W najnowszej wersji klienci będą mogli korzystać również z komend głosowych.