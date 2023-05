Plus Światłowód dociera do milionów Polaków. Dostępne są nowe lokalizacje

Plus poinformował, że dostępność internetu stacjonarnego została poszerzona o lokalizacje, w których znajduje się infrastruktura Światłowód Inwestycje. Dzięki temu, a także za sprawą wcześniejszych działaniach, operator ze swoją usługą dociera do naprawdę sporej liczby osób w Polsce.

Plus Światłowód dociera do milionów Polaków

W dobie serwisów VOD oferujących filmy i seriale w 4K, streamingu gier i konieczności pobierania gigabajtów danych, szybki internet w domu staje się niemal niezbędny do wygodnego funkcjonowania. Wiele osób, jeśli ma taką możliwość, decyduje się więc na ofertę internetu światłowodowego, który potrafi zapewnić zarówno szybkie łącze, jak i stabilne połączenie.

Oczywiście operatorzy chętnie wykorzystują okazje i rozbudowują zasięg swoich usług, aby dotrzeć do możliwie jak największej liczby klientów. Jeśli Was interesuje, kto oferuje najszybszy internet, to warto zajrzeć pod ten link. Wróćmy jednak do informacji, którą opublikował Plus. Otóż operator pochwalił się do ilu Polaków dociera oferowany przez niego światłowód.

Dowiedzieliśmy się, że po dołączeniu infrastruktury Światłowód Inwestycje usługa jest dostępna dla ponad miliona nowych punktów adresowych. Oznacza to, że łącznie Plus Światłowód dociera już do około 5,4 miliona domów i mieszkań, czyli niemal 13 milionów osób w Polsce we wszystkich województwach.

Warto jeszcze wspomnieć, że dzięki współpracy ze Światłowód Inwestycje nowe lokalizacje z dostępem do oferty światłowodowej Plusa pojawiły się m. in. w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, ale także w wielu mniejszych miastach i miejscowościach, takich jak Nowy Targ, Skierniewice czy Lubin.

Co oferuje i ile kosztuje Plus Światłowód?

Skoro już poruszyliśmy temat usług świadczonej przez Plusa, to wypada przedstawić trochę więcej informacji. Otóż, gdy mamy do czynienia z infrastrukturą Światłowód Inwestycje/POPC, internet możemy mieć już od 45 złotych miesięcznie – dotyczy to łącza 300 Mb/s i umowy na 12 miesięcy. Należy jednak spełnić warunek dokupienia lub przedłużenia oferty telewizyjnej Polsat Box za min. 30 złotych/mies. lub abonamentu głosowego Plus za min. 59 złotych/mies. Dla klientów, którzy nie spełniają powyższych warunków, miesięczna opłata za łącze światłowodowe do 300 Mb/s wynosi 75 złotych.

W przypadku infrastruktury Netii, miesięczny koszt dostępu do internetu stacjonarnego z łączem o prędkości do 300 Mb/s (Plus Światłowód S) wynosi 19 złotych/mies. Opłata w tej wysokości jest dostępna dla klientów, którzy jednocześnie dokupią bądź przedłużą umowę telewizyjną Polsat Box za min. 30 złotych/mies. albo głosową Plusa za min. 59 złotych/mies. Dla osób, które nie skorzystają z tej promocji, miesięczny koszt wynosi 49 złotych/mies.

Jeśli 300 Mb/s to za mało, to można zdecydować się na wyższą prędkość. Do wymienionych wyżej abonamentów, dopłata za łącze 600 Mb/s to 10 złotych miesięcznie, a za 1 Gb/s trzeba dopłacić 20 złotych miesięcznie.

Dodatkowo użytkownicy, którzy skorzystają z oferty, mogą zdecydować się na dostęp do Disney+ w prezencie na rok. Po upływie 12 miesięcy opłata miesięczna za dostęp do platformy wynosi 28,99 złotych. Szczegóły dostępne są na stronie operatora.