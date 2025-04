Aplikacja Moja Biedronka nie będzie dostępna. Sklep ostrzega o przerwie technicznej

Planujesz dziś zrobić późnym wieczorem/w nocy zakupy w sklepie Biedronka? Warto wiedzieć, że aplikacja Moja Biedronka może nie być dostępna.

Te aplikacja jest popularna wśród Polaków

Mobilne aplikacje sklepów cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bo zapewniają chociażby szybki i wygodny podgląd aktualnych promocji, a czasami mogą zostać wykorzystane do naliczenia specjalnych rabatów. Przykładowo aplikacja Moja Biedronka została pobrana ponad 10 mln razy z Google Play, a na iPhone’ach jest wśród 10 najpopularniejszych aplikacji z kategorii Zakupy w App Store.

Moja Biedronka nie jest najlepszą tego typu aplikacją, ale popularności nie można jej odmówić. W związku z tym, jakiekolwiek awarie lub przerwy techniczne odczuwane są przez wielu użytkowników. Nawet jeśli te przerwy są w godzinach, w których większość z nas nie robi zakupów.

Aplikacja Moja Biedronka – przerwa techniczna

Użytkownicy aplikacji Moja Biedronka otrzymują komunikat, w którym informowani są o planowanej przerwie technicznej. Owszem jest ona zaplanowana na późne godziny wieczorne i nocne, aczkolwiek wiele sklepów pozostaje wówczas otwartych. Nie brakuje też osób, które w tych godzinach z różnych względów robią zakupy.

(screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jak wynika z komunikatu, aplikacja Moja Biedronka nie będzie dostępna 7 kwietnia 2025 roku, tj. dziś. Przerwa techniczna jest bowiem zaplanowana między godziną 22:15 a 23:00. Wówczas nie będzie możliwe również zalogowanie się na stronie moja.biedronka.pl. Po tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w działaniu aplikacji.

Warto jeszcze wiedzieć, że zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest na godzinę 1:00 w nocy. Oznacza to, że jutro, przykładowo podczas porannych zakupów, aplikacja nie powinna sprawiać jakichkolwiek problemów. Oczywiście nie należy wykluczać scenariusza, że mogą wówczas wystąpić jakieś nieplanowane problemy lub mniejsze usterki. W końcu wcześniej już mieliśmy do czynienia z awariami aplikacji Biedronka.

Jeśli ktoś z Waszych znajomych robi zakupy we wspomnianych godzinach, to dobrym pomysłem będzie poinformowanie go o dzisiejszej przerwie technicznej w działaniu aplikacji Moja Biedronka. Może mu to zaoszczędzić czasu i nerwów.