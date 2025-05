Drugi smartfon za złotówkę lub 700 złotych zwrotu. Plus daje Ci wybór

Nadchodzący Dzień Matki, Dzień Dziecka czy okres komunijny sprzyja wręczaniu prezentów. Jeżeli wiecie, że ktoś ucieszyłby się z nowego smartfona, to w nowej promocji Plusa możecie zaoszczędzić na zakupach.

700 złotych zwrotu za smartfony Oppo

Pierwsza propozycja to klasyczny cashback, którego bohaterami są tym razem zaprezentowane niedawno telefony Oppo ze średniej półki – Reno 13 5G i Reno 13 Pro 5G. Drugi z nich przeszedł niedawno przez ręce Kuby, który wśród zalet urządzenia wskazywał świetny ekran, głośniki czy jakość zdjęć z teleobiektywu. Sprzęt oberwał jednak nieco za cenę, która prezentowała się mało atrakcyjnie na tle konkurencji.

Na początku miesiąca pojawiła się akcja, dzięki której możecie odzyskać 700 złotych z zakupu Oppo Reno 13 Pro 5G – promocja zresztą dalej trwa – do 28 maja. Jego standardowa cena w elektromarketach plasuje się na poziomie 3299 złotych. Plus wycenia ten smartfon obecnie bez umowy na 2999 złotych.

Po uwzględnieniu cashbacku można zatem mówić o koszcie zakupu wynoszącym 2299, co jest obecnie najniższą ceną w porównaniu z ofertą w innych oficjalnych punktach sprzedaży.

Oppo Reno 13 Pro 5G (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

W przypadku Oppo Reno 13 5G cena jest mniej atrakcyjna – w ofercie elektromarketów ceny spadły już do 2260 złotych, bez uwzględniania 700 złotych cashbacku. Operator wycenia natomiast urządzenie na 2439 złotych (za sam telefon, bez żadnych umów).

Aby skorzystać z promocji należy kupić jedno z urządzeń w Plusie do 28 maja 2025 roku oraz zarejestrować zakup do 4 czerwca 2025 roku. Aby wypełnić formularz będziecie potrzebować dowodu zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem IMEI oraz zdjęcie smartfona. Następnie należy poczekać przez 14 dni kalendarzowych. Do tego czasu powinniście otrzymać 8-cyfrowy kod Blik wraz z 4-cyfrowym PIN-em, które należy zrealizować w jednym z bankomatów umożliwiających wypłatę gotówki za pomocą Blika.

Dwa smartfony Xiaomi w drugiej promocji Plusa

Druga propozycja Plusa dotyczy nieco bardziej budżetowych urządzeń i działa nieco prościej. Chodzi o dwa telefony: Xiaomi Redmi Note 14 5G w konfiguracji z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wbudowanej oraz Redmi Note 14 Pro 5G w wersji 8 GB + 256 GB, do których za złotówkę można dobrać Redmi 14C w wariancie 4 GB + 128 GB.

Operator oferuje dwie kombinacje. Pierwsza to Xiaomi Redmi Note 14 5G i Redmi 14 C w łącznej cenie 1300 złotych. W drugim wariancie kupujecie Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G oraz Redmi 14 C i wydajecie na całość 1500 złotych. Brzmi jak dobry deal? Spójrzmy dla porównania na ceny poszczególnych modeli w sklepach – oczywiście pod uwagę bierzemy wyłącznie oficjalną polską dystrybucję.

Ceny Xiaomi Redmi Note 14 5G zaczynają się od 1099 złotych, Redmi Note 14 Pro 5G kosztuje od 1189 złotych, a budżetowiec Xiaomi to wydatek rzędu 399 złotych. Zostaje nam zatem prosty rachunek: oszczędzamy, odpowiednio, ok. 200 i 300 złotych.