T-Mobile w końcu zmądrzało. Jest lepiej, ale nie za darmo

Operator T-Mobile w końcu poszedł po rozum do głowy i zmienił warunki oferty na abonament. I choć są korzystniejsze dla klientów, to nie zrobił tego za darmo.

Nowa oferta T-Mobile – abonament na lepszych warunkach, ale za to droższy

Operator ma cztery oferty na abonament komórkowy – XS z 5 GB intenetu, S z 50 GB internetu, M Nielimitowana i L Nielimitowana. Pierwsze dwie z nich są jednak traktowane trochę jak „niechciane dzieci”, ponieważ nie są uwzględniane w większości promocji czasowych (m.in. świątecznych), w ramach których można zyskać różnego rodzaju benefity, na przykład kupić smartfon w niższej cenie.

Taryfy M Nielimitowana i L Nielimitowana łączy brak limitu transmisji danych, natomiast różni maksymalna dostępna prędkość. W drugiej z ww. ofert nie ma żadnego limitu, podczas gdy w pierwszej do tej pory wynosił on 30 Mbit/s.

Operator najpewniej zdecydował się na takie ograniczenie, aby zachęcić klientów do wyboru taryfy L Nielimitowana. W mojej subiektywnej opinii limit w wysokości marnych 30 Mbit/s był jednakże – delikatnie mówiąc – niezrozumiały w momencie, gdy równocześnie T-Mobile promuje na potęgę swoje 5G, które w benchmarkach zapewnia już średnio prędkość ~400 Mbit/s.

Dziś operator poinformował, że zwiększył limit prędkości transmisji danych z 30 do „aż” 150 Mbit/s, co jest już zdecydowanie bardziej akceptowalną wartością, patrząc przez pryzmat średniej prędkości pobierania w sieci 5G T-Mobile. Niestety, firma nie zrobiła tego za darmo – od teraz taryfa M Nielimitowana kosztuje 75 złotych miesięcznie, czyli o 5 złotych więcej niż do tej pory.

Równocześnie, bez zmiany warunków, operator podniósł cenę oferty L Nielimitowana, do 95 złotych miesięcznie, co także oznacza podwyżkę o 5 złotych. W każdym przypadku to cena z rabatami – 5 złotych za zgody marketingowe i 5 złotych za obsługę elektroniczną.

Nowa oferta T-Mobile na abonament i cennik (źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska)

Warto wiedzieć, że umowa jest podpisywana na 24 miesiące. Od 25. miesiąca opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych, a po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy o kolejne 10 złotych. W ten sposób operator „nakłania” do przedłużenia umowy na nowych warunkach lub przeniesienia numeru do innej sieci.

Chcesz sprawdzić, jak działa internet bez limitu w T-Mobile?

Operator umożliwia przetestowanie swoich usług przez 30 dni bez zobowiązań. Pozwala też przenieść numer z innej sieci nawet 12 miesięcy przed końcem umowy u dotychczasowego operatora – przez ten czas „oczekiwania” klient nie płaci za abonament w T-Mobile.