Klienci sieci Plus masowo zgłaszają problemy z dostępem do usług – niektórzy w ogóle nie mają zasięgu, inni z kolei nie mogą korzystać z internetu. Mimo upływu czasu sytuacja nie ulega poprawie i wiele osób nie ukrywa swojego niezadowolenia z takiego stanu rzeczy.

Reklama

Klienci Plusa narzekają na brak zasięgu i internetu

W serwisie Downdetector użytkownicy od kilkudziesięciu godzin zgłaszają problemy z dostępem do usług. Najczęściej w przypadku awarii peak trwa kilkanaście-kilkadziesiąt minut, jednak w tym przypadku sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu. Oznacza to, że nie jest to nagła awaria, którą można usunąć w bardzo krótkim czasie.

Klienci Plusa narzekają na brak zasięgu i internetu (źródło: Downdetector)

Klienci zgłaszają również problemy z dostępem do usług na oficjalnym profilu Plusa na Facebooku. Wiele osób z różnych lokalizacji informuje w komentarzach, że nie ma zasięgu i nie może korzystać z internetu. W niektórych przypadkach osoby odpowiedzialne za prowadzenie fanpejdża odpowiadają, że nie odnotowaliśmy utrudnień w tej miejscowości związanej z brakiem Internetu, ale jednocześnie dodają, że warunki atmosferyczne mogą powodować niedogodności z działaniem sieci i zalecają tymczasową zmianę trybu sieci na 3G. Ewentualnie można tymczasowo zweryfikować działanie sieci na trybie 2G.

Reklama

Z kolei w innych przypadkach Plus przyznaje, że sytuacja w danej okolicy jest znana i technicy nieustannie pracują nad przywróceniem pełnej funkcjonalności sieci. Niestety, mimo wysiłków, nieustannie występują problemy z dostępem do usług w całej Polsce – zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach.

Klientom Plusa nie pozostaje nic, jak tylko cierpliwie czekać i ewentualnie dopytywać obsługę klienta, kiedy w danej lokalizacji zostanie przywrócony dostęp do usług. W tym przypadku bezpośrednia wina nie leży po stronie operatora – podobnie jak mieszkańcy całej Polski, on również musi naprawić szkody, wyrządzone przez niedawne wichury, które przeszły przez kraj nad Wisłą i nie tylko.

Ponadto w serwisie Downdetector można zauważyć liczne zgłoszenia na problemy z działaniem usług od Netii, aczkolwiek ich liczba nie jest tak duża, jak w przypadku Plusa. One także prawdopodobnie są efektem niszczycielskiej siły orkanu Eunice.