Jesteś studentem i potrzebujesz elektroniki? Możesz ją wypożyczyć bez weryfikacji zdolności płatniczej

Platforma Plenti przygotowała specjalną ofertę dla studentów. Dzięki niej żak nie zawsze musi podlegać weryfikacji zdolności płatniczej, a do skorzystania z subskrypcji wystarczy uczelniany e-mail oraz dowód osobisty.

W jaki sposób działa Plenti?

Plenti to polski start-up, który zajmuje się wypożyczaniem elektroniki w modelu subskrypcyjnym. Klienci mogą zdecydować się na smartfony, tablety, smartwatche, komputery czy sprzęt gamingowy, a także telewizyjny, audio czy też urządzenia do utrzymania czystości, takie jak odkurzacze i roboty sprzątające.

Jak to działa? Wystarczy założyć konto na platformie, wybrać urządzenie i konkretny okres wynajmu, przejść weryfikację, a następnie oczekiwać na kuriera. Koszt subskrypcji zależny jest od wynajmowanego urządzenia. Plenti oferuje zarówno nowe sprzęty, jak i takie, które są określane przez firmę jako „jak nowe” (sprawdzone pod względem technicznym, z przywróconymi ustawieniami fabrycznymi, zdezynfekowane oraz z naładowaną baterią). Za subskrypcję nie nakładana jest kaucja ani żadne dodatkowe koszty ukryte.

Aby móc skorzystać z usługi konieczne jest przejście weryfikacji, która odbywa się w oparciu o dowód osobisty oraz konto bankowe. Jej celem jest ocena zdolności płatniczej. Zazwyczaj trwa ona do godziny, jeśli proces został zapoczątkowany przez użytkownika od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Po pozytywnej weryfikacji przedsiębiorstwo udostępnia wybrany sprzęt na czas od 7 dni do nawet 12 miesięcy, a następnie przyjmuje je z powrotem. Przedsiębiorstwo opracowało jeszcze jedną formę usługi, która nie wymaga weryfikacji zdolności płatniczej.

Oferta przygotowana na kieszeń studenta

Na platformie Plenti pojawiła się nowa oferta dedykowana dla studentów. Studiuj z Plenti! pozwala na wynajęcie dowolnego sprzętu, którego cena nie przekracza 2700 złotych brutto. Na użytkownika nie jest nakładana kaucja, a do wynajmu urządzenia konieczny jest wyłącznie dowód osobisty oraz uczelniany e-mail.

Dla studentów przygotowano także specjalną zniżkę na początek współpracy z platformą. Pierwszy miesiąc wynajmu sprzętu zostanie objęty rabatem w wysokości 20%. Aby skorzystać z promocji trzeba użyć kodu zniżkowego STUDENT20 – należy jednak pamiętać, że działa on tylko jeden raz.

Wynajmowane urządzenia podlegają pod program ochrony Plenti Care bez dodatkowych opłat. Platforma zobowiązuje się do pokrycia 80% kosztów naprawy, z wyjątkiem dronów, za które firma pokrywa 50% kosztów naprawy. Usługobiorca może wykupić również program Plenti Care+, dzięki któremu 100% kosztów naprawy będzie leżało po stronie platformy (z usługi tej nie można skorzystać w przypadku dronów i pojazdów).