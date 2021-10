State of Play już w środę! Nowa porcja ogłoszeń od PlayStation

Najgorętsze miesiące w grach przed nami, dlatego też Sony nie próżnuje. State of Play powróci z garścią zapowiedzi już za dwa dni. Czego możemy się spodziewać po kolejnym pokazie od PlayStation?

Reklama

State of Play bez PlayStation Studios

27 października, 23:00 czasu polskiego – wpiszcie sobie tę datę w terminarz, ponieważ to właśnie wtedy odbędzie się kolejne State of Play. Transmisję jak zwykle będziecie mogli zobaczyć w serwisach YouTube oraz Twitch, lecz z pewnością wielu streamerów zdecyduje się na retransmisję wydarzenia.

Co ważne – Sony zapowiedziało, iż na pokazie zabraknie gier od PlayStation Studios. Nic w tym dziwnego – po ostatnim PlayStation Showcase wiemy już na ten temat niemal wszystko, więc warto dać najlepszym ekipom pracować w spokoju.

Reklama

Pojawi się za to mnóstwo produkcji od zewnętrznych developerów, zbliżających się na PS4 oraz PS5. Nie zabraknie też całkowitych, nigdzie niepokazywanych do tej pory nowości!

Na poprzedniej konferencji zobaczyliśmy między innymi Marvel’s Spider-Man 2. Do dziś nie zapomnę pisku, jaki wydałem z siebie na widok Venoma.

Wielka niewiadoma

Trudno jednoznacznie wskazać, jakie studia pokażą się na środowym State of Play. Osobiście liczę na ogłoszenie zawartości listopadowego PlayStation Plus. Sony zawsze informuje o tym pakiecie w ostatnią środę miesiąca, dlatego zbliżający się pokaz, może być do tego świetną okazją. Co do gier w listopadzie – jest już kilka plotek, lecz żadna na tyle wiarygodna, by o niej się rozpisywać. Czyli jak co miesiąc!

7.3 Ocena

Warto też zaznaczyć, że będziemy w środę o 23:00 oglądać State of Play, by nazajutrz dostarczyć Wam świeżą relację. Każdy z tych pokazów rodzi mnóstwo ekscytujących notatek, dlatego spodziewajcie się – miejmy nadzieję – obfitej w zapowiedzi relacji.

Troszeczkę liczę na Rockstar Games oraz więcej wieści dotyczących GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Premiera już 11 listopada, dlatego pokaz PlayStation byłby świetnym miejscem, by opowiedzieć nieco więcej o planowanym remasterze. Reszta niech zostanie zagadką do środy.