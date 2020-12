Najnowszy Tomb Raider, Maneater, Metro: Last Light i Torchlight II – czyli styczniowe PlayStation Plus, a także darmowe gry od Epic Games Store i GOG

Trochę dziś się podziało, jeśli chodzi o darmowe gry. Mam więc coś zarówno dla graczy komputerowych, jak i subskrybentów PlayStation Plus – każdy powinien być zadowolony.

PlayStation Plus – bogata oferta na styczeń 2021

Sony postanowiło bardzo pozytywnie zaskoczyć styczniową ofertą PS Plus, oferując trzy bardzo ciekawe i zróżnicowane tytuły. Pierwsze dwie gry to Shadow of the Tomb Raider i GreedFall, w które zagrać będziemy mogli zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5 (za sprawą wstecznej kompatybilności).





Trzecim tytułem jest zaś ciepło oceniany Maneater, w którego zagrają tylko posiadacze najnowszej konsoli Sony. Trochę szkoda, bo gra dostępna jest również na PlayStation 4. Czego jednak by nie mówić, styczniowa propozycja PlayStation Plus wygląda naprawdę kusząco!

W styczniu, dzięki PlayStation Plus, już wkrótce zagracie w grę:

🏹 Shadow of the Tomb Raider

⚔️ GreedFall

🦈 Maneater pic.twitter.com/lA68g0FyvP — PlayStation Polska (@PlayStationPL) December 30, 2020

Oferta będzie dostępna od 5 stycznia 2021 roku dla każdego aktywnego subskrybenta abonamentu PlayStation Plus. Co ważne, jeśli nie posiadamy PS5, to i tak możemy przypisać sobie do konta Maneater „na przyszłość” na stronie internetowej Sony.

GOG i darmowe Metro

Nie tak dawno temu Epic Games Store rozdawał za darmo pierwszą grę z serii Metro. Jeśli więc zdołaliście do tego czasu przejść ten tytuł i rozglądaliście się za jego kontynuacją, to mam dla Was dobrą wiadomość. Platforma GOG postanowiła rozdać wszystkim chętnym kontynuację growego Metro 2033 – czyli bardzo dobrze oceniane Metro: Last Light w odświeżonej wersji Redux!

Grę możemy przypisać za darmo do swojego konta GOG na specjalnej stronie internetowej. Warto jednak się z tym pośpieszyć, bowiem promocja trwa jedynie do 1 stycznia 2021 do godziny 15:00.

Torchlight II za darmo w Epic Games Store

A na deser Torchlight II od Epic Games Store. Gra była już co prawda rozdawana za darmo jakiś czas temu na tej samej stronie, ale jest to dobra okazja, żeby przypisać grę do konta, jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić za pierwszym razem.







Torchlight II możecie przypisać sobie za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Promocja trwa do 31 grudnia 2020 roku do godziny 17:00. Po tym czasie zostanie udostępniony na 24 godziny Jurassic World Evolution.