Oficjalna zapowiedź PlayStation Plus na kwiecień — tu nie ma miejsca na żarty

Po wczorajszym, moim zdaniem całkiem udanym, Games with Gold dla posiadaczy Xboksa, wszyscy byli ciekawi, czy propozycja dla posiadaczy PS4 również będzie tak kusząca. I cóż, PlayStation znów nie zawiodło, gdyż dostarczyło graczom dwie świetne produkcje.

Często przed oficjalnym ogłoszeniem oferty PlayStation Plus na kolejny miesiąc mamy do czynienia z przeciekami. Nie zawsze się one sprawdzają, ale w przypadku tego miesiąca do sieci trafił filmik trafnie prezentujący nadchodzące gry. Pozostało nam tylko potwierdzić, że w kwietniowym PlayStation Plus pojawi się Uncharted 4 wraz z Dirt 2.0. Możemy więc chyba to uznać za udany miesiąc.

Uncharted 4

Tej gry żadnemu fanowi PlayStation nie trzeba przedstawiać. Czwarta część Uncharted to piękne (zarówno pod względem historii, jak i grafiki) podsumowanie przygód Nathana Drake’a, które zachwyciło dosłownie wszystkich. Rozgrywka z grubsza pozostała taka sama jak w poprzednikach, lecz dodano wiele nowych mechanik, przez co trudno nie nazwać Uncharted 4 jedną z najlepszych gier akcji ostatnich lat.

Przypomnę również, że w styczniowej ofercie PlayStation Plus dostępne było m.in. Uncharted: The Nathan Drake Collection, na które składały się trzy pierwsze części Uncharted. Czyżby w kolejnym PlayStation Plus miało być Uncharted: Zaginione dziedzictwo? Trzymam za to kciuki!

Dirt 2.0

Drugą grą w zbliżającym się PlayStation Plus jest Dirt 2.0, czyli również bardzo dobra gra, która zdobyła uznanie zarówno wśród graczy, jak i recenzentów. W tym wypadku mamy do czynienia z grą wyścigową, której najważniejsze cechy to bardzo wysoki realizm, a także wiele samochodów i tras. Co warto zauważyć, Dirt 2.0 jest dość świeżym tytułem, który debiutował w lutym zeszłego roku, tak więc nadal trzyma poziom pod względem oprawy graficznej, jak i pozostałych technikaliów.

Gry będą dostępne do pobrania od 7 kwietnia 2020 – wtedy też z oferty zniknie Shadow of the Colossus i Sonic Forces.

Przypominam również, że od października 2019 roku funkcjonuje PlayStation Plus Rewards— program lojalnościowy dla subskrybentów PlayStation Plus, dzięki któremu możecie zdobyć wiele zniżek. Dodatkowo posiadacze PlayStation Plus mają dostęp do 100 GB chmury na zapisy z gier, zniżki w sklepie PS Store oraz inne dodatki.

A czy Wy jesteście zadowoleni z oferty PlayStation Plus na kwiecień? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!