Rayman Legends do zgarnięcia za darmo! Humble Bundle też zorganizował świetną paczkę gier…

Kwiecień wypadałoby zacząć od czegoś pozytywnego. Propozycje mam więc dziś dwie — pierwsza to przypisanie sobie do konta jednej z najlepszych gier platformowych wszech czasów kompletnie za darmo! A druga to pomoc w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 przy okazji kupna bardzo fajnej paczki gier. To którą opcję wybieracie?

Rayman Legends za darmo

Zaczniemy oczywiście od darmowej gry. Rayman Legends to prawdopodobnie najlepsza gra z tej serii, a także jedna z najlepszych gier platformowych… w ogóle! Jest to kontynuacja Rayman Origins, który odświeżył nieco serię, odchodząc od grafiki 3D na rzecz sprawdzonej i ukochanej przez fanów pięknej oprawy dwuwymiarowej. Nie zapominajmy jednak również o świetnym udźwiękowieniu, które bez problemu dotrzymuje kroku fenomenalnej oprawie wizualnej.

Ja sam kilka lat temu byłem oczarowany Rayman Legends i muszę przyznać, że tytuł ten świetnie się starzeje. Nawet dziś mało która gra platformowa potrafi dorównać swoją rozgrywką tej „Legendzie”. Warto dodać, że Rayman Legends oferuje polską wersję językową.

Darmowe Rayman Legends możecie znaleźć na stronie Ubisoft.

Promocja trwa do 3 kwietnia do godziny 15:00.

Minimalne wymagania Rayman Legends prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows XP SP3 lub Windows Vista SP2 lub Windows 7 SP1 lub Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe),

Procesor: Intel Pentium IV 3,0 GHz lub AMD Athlon 64 3000 + 1,8 GHz,

Pamięć RAM: 2 GB,

Karta graficzna: nVidia GeForce 6800GT lub AMD Radeon X1950 Pro (256 MB VRAM z obsługą technologii Shader Model 3.0 lub lepszej),

Wolne miejsce na dysku: 6 GB,

Karta dźwiękowa z najnowszymi sterownikami zgodna z DirectX,

Dodatkowe uwagi: Wymagana klawiatura i mysz zgodne z systemem Windows, opcjonalnie kontroler Microsoft XBOX 360 lub inny zgodny.

Humble Conquer COVID-19 Bundle

Wspomnę przy okazji też o bardzo fajnej paczce zorganizowanej przez Humble Bundle. Za niecałe 130 zł możemy zgarnąć aż 45 gier, w tym takie tytuły, jak: Sniper Elite 3, Tropico 4, Hollow Knight, Europa Universalis IV, Darksiders II Deathinitive Edition, Darksiders Warmastered Edition czy Worms Revolution, a także kilka ebooków i jeden miesiąc Humble Choice dla nowych użytkowników. Co równie ważne, 100% zebranej kwoty z Humble Conquer COVID-19 Bundle zostanie przeznaczone na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2.

Pełną listę gier znajdującej się w paczce Humble Conquer COVID-19 Bundle znajdziecie TUTAJ.

A w co Wy obecnie gracie w domu?

Źródło: Ubisoft.com, humblebundle.com

