Mocny miesiąc w wykonaniu Xboksa! – Games with Gold na kwiecień

Wielu z nas siedzi obecnie w domach, dostosowując się do zaleceń domowej kwarantanny. Co zatem robić, aby zabić nudę? Wiele propozycji na spędzenie wolnego czasu pojawiało się na Tabletowo, od mojego poradnika #zostańwdomu, po darmowe przeglądy gier przygotowywane przez Kubę. Teraz swoje 3 grosze dodaje Xbox ze swoim Games with Gold.

Nawet nie trzy, a cztery grosze, ale wpierw przypomnijmy, jak wyglądała oferta Xbox Games with Gold w marcu: głównym daniem był Batman: The Enemy Within – The Complete Season z Castlevania: Lords of Shadow 2, które dopełniało Shantae: Half-Genie Hero i Sonic Generations. Poprzedni miesiąc możemy więc nazwać dość przyzwoitym i nie inaczej jest tym razem.

Pełna lista gier w Xbox Games with Gold na kwiecień:

Project CARS 2 – od 1 do 30 kwietnia na konsoli Xbox One,

– od 1 do 30 kwietnia na konsoli Xbox One, Knights of Pen and Paper Bundle – od 16 kwietnia do 15 maja na konsoli Xbox One,

– od 16 kwietnia do 15 maja na konsoli Xbox One, Fable Anniversary – od 1 do 15 kwietnia na konsoli Xbox One i Xbox 360,

– od 1 do 15 kwietnia na konsoli Xbox One i Xbox 360, Toybox Turbos – od 16 do 30 kwietnia na konsoli Xbox One i Xbox 360.

Najciekawiej prezentuje się oczywiście fantastyczne Project CARS 2 i Fable Anniversary. W szczególności warto zagrać w Project CARS 2 – jest to bardzo dobra gra wyścigowa od studia Slightly Mad Studios z realistycznym modelem jazdy i wieloma trasami do wyboru. Nie byłbym sobą, gdybym nie polecił Wam również Fable Anniversary — jako fan serii Fable, odświeżoną pierwszą częścią byłem zachwycony.

Przypominam też, że abonament Games with Gold jest dostępny w ramach Xbox Game Pass Ultimate, który obecnie możecie kupić za jedynie 4 zł!

Jutro około godziny 18:00 zostanie również opublikowana oferta PlayStation Plus, o czym Was – jak zawsze – także poinformujemy.

Co sądzicie o kwietniowym Games with Gold? Znaleźliście coś dla siebie?

Źródło: news.xbox.com

