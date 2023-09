Play wymienia routery klientom UPC. Ile trzeba za to zapłacić?

Po zakupie UPC operator sieci Play zapewniał, że nie zamierza wycofać z rynku przejętej przez siebie marki. UPC zaczęło być jednak spychane na drugi plan, a teraz wygląda na to, że od klientów sukcesywnie będą odbierane także stare routery. Wymiana w niektórych przypadkach wiąże się z kosztami. Jakimi?

Play chce pozbyć się wszystkich routerów UPC

W całej Polsce rozdzwoniły się telefony należące do klientów przejętej przez Play marki UPC Polska. Połączenia odbywają się najczęściej z numerów kierunkowych z Krakowa (12) lub Rzeszowa (17). Po odebraniu zostaniemy poinformowani, że UPC nosi teraz nazwę Play. Konsultanci proponują także przedstawienie nowej oferty.

Zanim jednak klienci będą mogli zaznajomić się w propozycjami abonamentowymi fioletowego operatora musza podać numer swojego dowodu osobistego oraz datę jego wygaśnięcia w celu weryfikacji. Po pozytywnym przejściu weryfikacji, Play wyśle SMS-a z potwierdzeniem tego faktu.

Następnie konsultant przedstawia szczegóły oferty, na którą mają możliwość przejść klienci. Może być ona nieco droższa lub nieco tańsza. W przypadku zmiany w umowie konieczna będzie wymiana obecnego routera. Można także oczywiście odmówić zmiany oferty, ale taka wymiana czekać będzie wszystkich klientów UPC prędzej, czy później. Jak przekazał portal wirtualnemedia, konsultanci informują, że firma chce docelowo wymienić wszystkie routery UPC Polska na Play Box Net.

Jakie są szczegóły oferty?

W przypadku osób korzystających z umowy na czas nieokreślony z wcześniejszym pakietem internetowym UPC do 500 Mb/s, miesięczna opłata wynosiła 72,99 złotych. Play oferuje teraz pakiet droższy o blisko 3 złote. Czy użytkownik coś na tym zyskuje? Tak, nieco szybszy internet, którego maksymalna prędkość w nowym pakiecie wynosi 600 Mb/s.

Zgadzając się na tę ofertę, konieczna będzie wymiana routera. To jednak wiąże się z opłatą w wysokości 50 złotych za jego instalację. Warto zwrócić uwagę, że w czasach UPC Polska, nawet usługa przeniesienia na nowy adres była realizowana bez dodatkowych opłat.

Ponadto nowa oferta Play zakłada 12-miesięczny okres zobowiązania, po którego upływie miesięczna opłata za abonament wzrośnie o 10 złotych, chyba że klient zdecyduje się na ponowne przedłużenie umowy na określony czas.

Niedawno firma rozesłała do klientów także maile informujące o tym, co zmieniło się po przejęciu przez operatora marki UPC. Wcześniej fioletowy operator przekazywał, że sam fakt przejęcia nie jest podstawą do rozwiązania umowy o świadczeniu usług. Warto również przypomnieć, ze w czerwcu z mapy naszego kraju zaczęły znikać salony UPC Polska.