Dwie ważne rzeczy w aktualizacji PlayStation 5. Trzy – jeśli nie lubisz dźwięku uruchamiania konsoli

W najnowszej aktualizacji oprogramowania PlayStation 5 dla każdego znajdzie się coś przydatnego. Pakiet zmian jest dość obszerny.

Duża aktualizacja PlayStation 5

Sony udostępniło nową aktualizację oprogramowania dla konsol aktualnej generacji. Przez ostatni miesiąc do dodatkowych funkcji mieli dostęp tylko testerzy wersji beta, ale teraz oficjalne wydanie rozsyłane jest już globalnie.

Pierwszą wartą wspomnienia i chyba najważniejszą zmianą jest obsługa Dolby Atmos dzięki implementacji Sony 3D Audio. Dzięki temu możemy poczuć różnicę w dźwięku, jeśli mamy kompatybilny z tą technologią telewizor, soundbar czy zestaw kina domowego. Zapewne wkrótce deweloperzy odpowiedzialni za aplikacje multimedialne serwisów streamingowych zaktualizują programy, by mogły przesyłać dźwięk korzystając z Dolby Atmos.

Druga rzecz dotyczy wykorzystania drugiego kontrolera Dual Sense do pomocy drugiemu graczowi. Można przypisać go jako pad pomocniczy i używać dwóch kontrolerów do obsługi konsoli PS5 tak, jakbyśmy korzystali z jednego. Nie będziemy musieli już odbierać pada młodszemu rodzeństwu czy dziecku, by przejść trudniejszy fragment gry. Fajna opcja.

Trzecie ulepszenie wydaje się być kosmetyczne, ale dla niektórych to wręcz kwestia życia i śmierci ;) Chodzi o możliwość wyciszenia sygnału dźwiękowego PS5, który słychać podczas włączania konsoli. Pojawia się on zresztą też przy innych okazjach. „Bipnięcie” można kompletnie wyciszyć, ale równie dobrze pozostawić w ustawieniu minimalnym. Sygnał nie powinien już niepotrzebnie przeszkadzać.

Więcej pamięci i kolejne urządzenia z Android TV

Od teraz maksymalna rozszerzalna pamięć masowa dysków M.2 SSD wynosi 8 TB. Wcześniej ten limit wynosił 4 TB. Wciąż będą one musiały spełniać wymagania Sony, ale przynajmniej ci gracze, którym miejsca było wiecznie mało, nie powinni już narzekać.

Poza tym dokonano kilku pomniejszych ulepszeń interfejsu użytkownika wraz z opcją włączenia dodatkowych wrażeń haptycznych podczas nawigacji, dodano dwa polecenia głosowe systemu, odsyłające do artykułów pomocy i aktualizacji, a także pokuszono się o drobiazgi społecznościowe pokroju reakcji emoji na wiadomości.

I na koniec – obsługa PS Remote Play rozszerzana jest na urządzenia z systemem Android TV OS 12, w tym na Chromecast z Google TV (4K) oraz telewizor Sony Bravia XR A95L.

