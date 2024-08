RTX 4070 WOW – to nie zachwyt, to edycja kolekcjonerska

W tym roku World of Warcraft obchodzi swoje 20 urodziny. Już od dwóch dekad ta kultowa gra cieszy miliony fanów z całego świata. Na hucznych urodzinach nie mogło zabraknąć… MSI! Firma przygotowała specjalną, limitowaną kartę GeForce 4070 Super Gaming.

GeForce 4070 Super Gaming w wersji World of Warcraft

23 listopada 2004 roku zadebiutowała jedna z najbardziej legendarnych gier na świecie, czyli World of Warcraft. To kultowe MMO, w które grało kilkadziesiąt milionów graczy, dalej jest w całkiem niezłej kondycji i to pomimo tego, że ma już przeszło 20 lat. 27 sierpnia wychodzi nowy dodatek, War Within, który rozpocznie serię Worldsoul Saga. Mówi się nawet o tym, że może ona zakończyć historię Wowa. Kto wie, być może później doczekamy się World of Warcraft 2? To oczywiście tylko plotki!

Nie mniej sam dodatek War Within zapowiada się niesamowicie dobrze, a na łamach Tabletowo.pl wkrótce przeczytacie moją opinię na temat kolejnego rozszerzenia do Wowa. 20 urodziny World of Warcraft oznaczają… grubą imprezę! Zapewne to na listopad Blizzard przygotowuje główną część imprezy, ale już teraz dostaliśmy coś w rodzaju before party. Mowa oczywiście o najnowszej, limitowanej edycji karty GeForce 4070 Super Gaming Slim. Co o niej wiemy?

GeForce RTX 4070 w wersji World of Warcraft (źródło: informacja prasowa / msi.com)

Dedykowana karta do World of Warcraft

MSI postanowiło świętować urodziny World of Warcraft i przygotowało specjalną edycję kart graficznych GeForce RTX. Wybór padł na GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim. Standardowa edycja jest nam dobrze znana i jest jednym z najlepszych wyborów na rynku. Obsługuje m.in. DLSS i Ray Tracing. Wersja „Wowowa” została oprawiona w kolorystykę World of Wacraft, co można zauważyć na powyższych zdjęciach. Pudełko to oczywiście nie wszystko, co w tym zestawie jest związanym z grą Blizzarda.

Limitowana edycja to połączenie kolorów „Mystic Blue” i „Glorious Gold”, które są znakiem rozpoznawczym World of Warcraft. W zestawie znajdują się również magnetyczne panele backplate, które przedstawiają historię różnych rozszerzeń do Wowa. Mamy m.in. panele ze świetnym Mists of Pandaria, czy Legionem, ale również z niestety okropnym Warlords of Draenor.

Na ten moment więcej o tej karcie można przeczytać na stronie MSI, ale w polskiej dystrybucji online jeszcze jej nie ma. Dla porównania jednak, zwykły GeForce RTX 4070 Super Gaming Slim można kupić za 3069 złotych.