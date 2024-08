Jak zawiesić iPhone’a? Wystarczy wpisać kilka znaków

Jak wynika z odkrytego błędu, wystarczy wpisać kilka znaków, aby doprowadzić do małej awarii iPhone’a. Użytkownicy nie mają jednak powodów do obaw.

Jak popsuć iPhone’a?

Przez lata iOS zdobył opinię systemu stabilnego i dopracowanego. Odnoszę jednak wrażenie, że ostatnio w tej kwestii jest gorzej, ale wciąż otrzymujemy zadowalający poziom jakości. Co ciekawe, konkurencyjny Android jest teraz lepszy niż kiedyś i śmiem twierdzić, że oba systemy operacyjne zapewniają obecnie zbliżone doświadczenie użytkowania.

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że iPhone’y nadal charakteryzują się dobrą stabilnością działania. Nie oznacza to jednak, że błędów nie ma, bowiem Apple zdążyło już zaliczyć kilka wpadek. Na szczęście, najnowsza z nich jest z kategorii raczej tych „błahych”, bowiem nie stanowi poważnego zagrożenia dla użytkowników.

Badacz bezpieczeństwa odkrył, że wpisanie krótkiego ciągu znaków może doprowadzić do małej awarii iPhone’a. Otóż wystarczy wpisać „”:: w wyszukiwarce Spotlight lub sekcji Biblioteka aplikacji, aby doprowadzić do niepożądanego zachowania. Niektórzy zauważyli, że można wpisać tylko trzy znaki „”: i następnie dowolny inny znak, aby wywołać ten sam efekt.

Wyszukiwarka Spotlight w iOS 18 (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Co ciekawe, zależnie od zainstalowanej wersji iOS, awaria może wyglądać inaczej. Przykładowo na iPhone’ach z iOS 17 zazwyczaj dochodzi do awarii interfejsu, chwilowego zawieszenia wyszukiwarki Spotlight, po czym następuje załadowanie ekranu blokady. W przypadku iOS 18 beta i 18.1 beta reakcja jest już „nudniejsza” i sprowadza się do krótkiego zawieszenia interfejsu lub ponownego uruchomienia Spotlight.

Nie musimy martwić się tym błędem

Jak najbardziej możemy uznać, że omawiany problem jest małą wpadką Apple i raczej ciekawostką. Serwis TechCrunch, powołując się na wypowiedź Ryana Stortza, badacza ds. bezpieczeństwa iOS, dodaje, że nie jest to błąd zagrażający bezpieczeństwu użytkowników iPhone’ów.

Najpewniej problem zostanie usunięty w jednej z kolejnych aktualizacji iOS. Obecnie możemy chociażby pokazać błąd znajomym w ramach ciekawostki. W końcu nie doprowadzi on do trwałego uszkodzenie iPhone’a, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby pożartować w ten sposób z wpadki Apple.