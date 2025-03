Już nie tylko Orange ma tak szybki światłowód. Kupisz go też w Play i to nawet za 10 złotych!

Do tej pory tylko Orange oferowało tak szybki światłowód. Od teraz jednak internet światłowodowy o prędkości do 8 Gbit/s jest dostępny również w Play. I to w zaskakująco niskiej cenie (dla wybranych klientów).

Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s dostępny w Play

Operator poinformował, że dodał do oferty internet światłowodowy o prędkości do 8 Gbit/s. Do tej pory światłowód do 8 Gbit/s oferowało jedynie Orange. Usługa wykorzystuje technologię XGSPON. Play nie podaje, ile gospodarstw domowych w Polsce jest w zasięgu tak szybkiego internetu – dostępność można sprawdzić na stronie internetowej firmy po wpisaniu docelowego adresu świadczenia usługi.

Światłowód o prędkości do 8 Gbit/s dostępny w Play (źródło: Biuro prasowe Play)

W ramach wiosennej oferty dostęp do światłowodu o prędkości do 8 Gbit/s można zyskać już za 10 złotych miesięcznie po rabatach. Taka opłata będzie obowiązywała do końca 2025 roku. Następnie miesięczny abonament wzrośnie do 115 złotych. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Niniejsza oferta jest dostępna jednak wyłącznie dla obecnych klientów Play.

Do 300 Mbit/s Do 600 Mbit/s Do 1 Gbit/s Do 8 Gbit/s Cena dla klientów Play 45 złotych miesięcznie 10 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 55 złotych co miesiąc 10 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 75 złotych co miesiąc 10 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 115 złotych co miesiąc Cena dla nowych klientów 65 złotych miesięcznie 30 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 75 złotych co miesiąc 30 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 95 złotych co miesiąc 30 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, potem 125 złotych co miesiąc Dopłata w budynkach jednorodzinnych 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie Długość umowy 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

W ramach każdego abonamentu klient otrzymuje dostęp do platformy Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat oraz 63 kanałów w aplikacji Play Now, a także router Play Box Net. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 1 złoty (przy zakupie przez internet; 50 złotych przy zakupie w salonie) i jest doliczana do pierwszej faktury.

Operator przygotował też promocję, w ramach której klienci, wybierający światłowód o prędkości do 600 Mbit/s, otrzymają dostęp do platformy Netflix bez dodatkowych opłat w cenie abonamentu – 30 złotych miesięcznie do końca roku (przy umowie na 24 miesiące).

Internet i telewizja w Play od 20 złotych miesięcznie do końca 2025 roku

Osoby, które są zainteresowane nie tylko internetem światłowodowym, ale też telewizją, mogą skorzystać z promocji, w ramach której do końca roku zapłacą za obie usługi tylko 20 złotych miesięcznie (po rabatach).

Prędkość internetu Do 300 Mbit/s Do 600 Mbit/s Do 1 Gbit/s Do 8 Gbit/s Liczba kanałów Do 206 Do 215 Do 215 Do 228 Dodatkowo w cenie abonamentu Amazon Prime Video

Filmbox Amazon Prime Video

Filmbox

Cinemax

Eleven Sports (do 31.12.2025 r.)

SkyShowtime Amazon Prime Video

Filmbox

Cinemax

Eleven Sports (do 31.12.2025 r.)

SkyShowtime Amazon Prime Video

Filmbox (do 31.12.2026 r.)

Cinemax

Eleven Sports (do 31.12.2025 r.)

SkyShowtime

Canal+

Polsat Sport Premium (do 30.06.2027 r.) Sprzęt Router Play Box Net

Dekoder Play Box TV Router Play Box Net

Dekoder Play Box TV Router Play Box Net

Dekoder Play Box TV Router Play Box Net

Dekoder Play Box TV Cena dla klientów Play 90 złotych miesięcznie 20 złotych miesięcznie do końca roku, potem 120 złotych co miesiąc 20 złotych miesięcznie do końca roku, potem 140 złotych co miesiąc 20 złotych miesięcznie do końca roku, potem 220 złotych co miesiąc Cena dla nowych klientów 110 złotych miesięcznie 40 złotych miesięcznie do końca roku, potem 140 złotych co miesiąc 40 złotych miesięcznie do końca roku, potem 160 złotych co miesiąc 40 złotych miesięcznie do końca roku, potem 240 złotych co miesiąc Dopłata w budynkach jednorodzinnych 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie Opłata za instalację i aktywację 21 złotych przy zakupie przez internet

70 złotych przy zakupie w salonie 21 złotych przy zakupie przez internet

70 złotych przy zakupie w salonie 21 złotych przy zakupie przez internet

70 złotych przy zakupie w salonie 21 złotych przy zakupie przez internet

70 złotych przy zakupie w salonie Długość umowy 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące 24 miesiące

Nie przedłużysz umowy w Play? Zapłacisz więcej

Osoby, które podpisują umowę z Play, powinny wiedzieć, że po zakończeniu umowy opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych miesięcznie za każdą usługę po upływie 24 miesięcy. Po upływie kolejnych 12 miesięcy opłata ponownie wzrośnie – o 5 złotych miesięcznie za każdą usługę. Następnie opłata będzie rosła o 5 złotych miesięcznie za każdą usługę po upływie każdego kolejnego roku.

W praktyce – na przykładzie internetu światłowodowego o prędkości do 600 Mbit/s z telewizją w cenie dla klientów Play (niezamieszkałych w domu jednorodzinnym):

pierwsze 24 miesiące – 20 złotych miesięcznie do końca 2025 roku, następnie 120 złotych co miesiąc do końca trwania umowy,

od 25. do 36. miesiąca – 140 złotych miesięcznie (+10 złotych za internet i +10 złotych za telewizję),

od 37. do 48. miesiąca – 150 złotych miesięcznie (+5 złotych za internet i +5 złotych za telewizję),

od 49. miesiąca do 60. miesiąca – 160 złotych miesięcznie (+5 złotych za internet i +5 złotych za telewizję).

W następnych latach sytuacja będzie wyglądała analogicznie – co roku opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych i będzie rosła o kolejne 10 złotych co 12 miesięcy.