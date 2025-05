Kolejny smartwatch z eSIM dostępny w Play. Zaletą przystępna cena

Technologia eSIM to jedna z najlepszych rzeczy, jakie znajdziemy w smartwatchach. W ofercie Play pojawił się właśnie kolejny zegarek z tym rozwiązaniem. W dodatku tani.

Smartwatch z eSIM to genialne urządzenie

Z własnego doświadczenia, zabranego m.in. podczas testów Apple Watcha Series 10, mogą stwierdzić, że możliwość korzystania z Multi SIM na smartwatchu to świetna opcja. Naprawdę brakuje mi tego, gdy przesiadłem się na OnePlus Watcha 3 – teraz na każdy trening muszę zabierać ze sobą smartfon, co nie zawsze jest wygodne.

Jeśli więc zastanawiacie się, czy dopłacić do smartwatcha z eSIM, to powiem Wam, że zdecydowanie warto. Szczególnie, gdy macie sporo sytuacji, w których telefon może zostać w domu. Inteligentne zegarki z eSIM znajdziecie między innymi w ofercie Play, która sukcesywnie powiększa się o kolejne pozycje.

Do oferty Play dołączył nowy smartwatch z eSIM

Na początku kwietnia dowiedzieliśmy się, że Play rozszerza dostępność Multi SIM na Apple Watche. Dla użytkowników smartwatchy z Cupertino, oczywiście tych z eSIM na pokładzie, oznacza to korzystanie z tego samego numeru, co na iPhonie. Smartfon można więc zostawić w domu i pójść przykładowo na rower, mając cały czas możliwość chociażby odbierania i wykonywania połączeń.

Natomiast teraz oferta poszerzyła się o smartwatch Maxcom FW01 Uran eSIM. Play dodał wsparcie dla Multi SIM w przypadku tego modelu, a także zegarek pojawił się w sprzedaży u operatora (bez abonamentu kosztuje 899 złotych).

Oferuje on 1,39-calowy ekran OLED, funkcję AoD, ponad 100 tarcz, pomiar tętna i saturacji, analizę snu, ćwiczenia oddechowe oraz ponad 70 trybów sportowych. Do tego dochodzi wbudowany GPS, do 7 dni pracy bez ładowarki oraz stalowa obudowa z wodoszczelnością klasy IP68.

Wypada dodać, że usługa Multi SIM u operatora Play została wyceniona na 9 złotych brutto miesięcznie dla klientów prywatnych i 9 złotych netto miesięcznie dla klientów biznesowych. Obecnie możemy jednak skorzystać z promocji, w ramach której usługa przez pierwsze trzy miesiące jest bezpłatna.

Listę wszystkich smartwatchy z eSIM w Play znajdziecie pod tym linkiem. Warto też zajrzeć do naszego zestawienia ofert eSIM w Polsce.