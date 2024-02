OLX odda pieniądze swoim klientom. Zobacz, czy otrzymasz zwrot

To nie pierwszy raz, kiedy jedna z najpopularniejszych platform sprzedażowych w naszym kraju podpadła Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym razem podjął on decyzję o tym, że serwis OLX musi oddać pieniądze swoim klientom. Kto może liczyć za zwrot?

OLX wprowadzał klientów w błąd

Wspomniałem, że nie jest to pierwsza sytuacja, w której platforma podejrzewana jest o wprowadzanie klientów w błąd. W grudniu 2023 roku UOKiK uznał, że opinie umieszczane na platformie mogły być mylące. O co poszło teraz? Również tym razem Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił serwisowi zarzuty dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd.

Odnoszą się one do zakresu oferowanego „Pakietu Ochronnego”, braku informacji, że produkt jest dostępny także bez płatnej „Usługi Serwisowej” oraz wprowadzającego w błąd sortowania ofert według ceny (od najniższej). Działania te zostały podjęte w oparciu o skargi konsumentów, którzy byli zaskoczeni faktem, że zakupiony przez nich płatny pakiet nie zapewniał oczekiwanej ochrony.

Klienci byli wprowadzani w błąd odnośnie zakresu ochrony kupującego. Mieli bowiem przekonanie, że w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu ochrona zadziała, na co wskazywały komunikaty typu „Przedmiot odebrany? Twoja płatność jest wstrzymana na 24 h – w tym czasie możesz potwierdzić, że zamówienie jest OK”. Jednak, jak stwierdził UOKiK, regulamin usługi zawierał liczne wyjątki, a procedury OLX faworyzowały sprzedawców, m.in. przez dłuższe terminy na udzielenie informacji. W efekcie reklamacje były odrzucane, a pieniądze kupujących przekazywane nieuczciwym sprzedawcom.

Prezes UOKiK wyraził także zastrzeżenia co do niejasności informacji na temat możliwości zakupu produktów na platformie OLX bez konieczności opłaty za „Usługę Serwisową”. Struktura serwisu nie odzwierciedlała treści regulaminu, który przewidywał opcję zakupu bezpośrednio pomiędzy użytkownikami serwisu. Z „Usługą Serwisową” wiąże się także problem związany z sortowaniem produktów od najniższej ceny. Wyświetlana przy ofertach cena nie zawierała wspomnianej opłaty, która była jednak doliczana tylko do niektórych zakupów. Oznacza to, że takie pozycjonowanie wprowadzało w błąd.

Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

Prezes UOKiK nakazał OLX wprowadzenie zmian w swoich praktykach. Wyniki wyszukiwania według ceny od najniższej będą teraz uwzględniały wszystkie dodatkowe opłaty, a regulamin ma jasno informować, że zakup bezpośrednio od sprzedającego jest możliwy bez korzystania z „Przesyłki OLX” i opłaty za „Usługę serwisową”.

Ponadto serwis ma zwrócić klientom pieniądze i poinformować ich o możliwości zwrotu. Pieniądze za nieprawidłowe funkcjonowanie „Pakietu ochronnego” otrzymają klienci, którzy od 24 sierpnia 2021 roku do dnia wprowadzenia zmian zgłosili nieprawidłowo wykonaną transakcję, a ich roszczenia zostały odrzucone przez OLX. Dotyczy to także osób, które 15 dni przed decyzją UOKiK otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku i nie zdążyły się odwołać.

Z kolei zwrot za „Usługę serwisową” przysługuje tym, którzy od 1 grudnia 2021 roku do dnia wprowadzenia zmian zgłosili się w tej sprawie do OLX. Ponadto OLX został także zobowiązany do rozszerzenia zakresu „Pakietu ochronnego”, eliminując zawarte do tej pory w regulaminie wyłączenia.