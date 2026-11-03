Internet z telewizją i VOD w dobrej promocji na Black Weeks

Jeden z operatorów przygotował nową ofertę. Pakiet łączący internet, telewizję oraz VOD jest teraz dostępny za 0 złotych przez pierwsze pół roku.

Internet, telewizja i VOD w jednym pakiecie – przez pół roku za 0 złotych

Netia zaanonsowała nową ofertę z okazji Black Weeks. Swoją drogą, warto przy okazji przypomnieć, że tegoroczne Black Friday wypada 27 listopada 2026 roku. Najnowsza propozycja Netii to połączenie kilku usług – szybkiego internetu z telewizją i dostępem do wybranych platform VOD.

Nowa promocja obejmuje usługi świadczone przez światłowód własny Netii w dwóch prędkościach do wyboru – do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. W zestawie z internetem znalazła się usługa telewizyjna w streamingu w ramach pakietu XS, który obejmuje 30 kanałów w aplikacji Netia Go, a także dostęp do platform SkyShowtime oraz subskrypcji Amazon Prime.

Ta spora paczka usług oferowana jest za 0 złotych przez pierwsze pół roku obowiązywania dwuletniej umowy, natomiast od 7. do 24. miesiąca pakiet kosztuje:

85 złotych przy wyborze internetu o prędkości do 1 Gb/s,

100 złotych przy wyborze internetu o prędkości do 2 Gb/s.

Black Weeks 2026 w Netii | fot. Netia

Po upływie czasu trwania umowy cena zostanie podniesiona o 20 złotych miesięcznie. Klienci, którzy zdecydują się na wariant pobierania z prędkością do 2 Gb/s, mogą bez dodatkowych opłat otrzymać router z Wi-Fi 7, a w opcji do 1 Gb/s – router z Wi-Fi 6. Abonenci mogą również dobrać dodatkowo jeden z trzech wariantów usług telewizyjnych z dekoderem 4K i abonamentem za 0 złotych przez pierwsze 6 miesięcy.

Warto przypomnieć, że subskrypcja Amazon Prime obejmuje dostęp do platformy VOD Prime Video, darmowe gry w Prime Gaming, dostęp do gier chmurowych Amazon Luna, darmowe dostawy z Amazonu i dostęp do specjalnych okazji zakupowych np. Prime Days.

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Usługi dodatkowe w Netii – VOD i pakiet dla fanów sportu

Netia deklaruje również, że w ofercie można znaleźć szereg opcji dodatkowych, jak np. dostęp do serwisów VOD, w tym m.in. do Apple TV, Disney+, HBO Max, a także możliwość wykupienia dekodera Netia Soundbox 4K czy usługi Bezpieczny Internet Standard.

Ponadto abonenci mogą także dokupić pakiet Canal+ Ultra, którego cenę ustalono na 80 złotych, przy czym 3 pierwsze miesiące oferowane są za 0 złotych. Pakiet Canal+ Ultra może szczególnie spodobać się fanom sportowych zmagań, gdyż oferuje on m.in. dostęp do transmisji Laliga EA Sport, Ligi Mistrzów UEFA, Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasy, MMA czy WTA Tour.