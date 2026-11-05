Motorola zaprezentowała nowy smartwatch i słuchawki. Kupisz je w Polsce

Dziś oficjalnie zadebiutował flagowy smartfon Motorola Signature 27, a także nowy smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Motorola Moto Buds 2 Ultra.

Co oferuje nowy smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit? (specyfikacja)

Nowy smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit jest wyposażony w wyświetlacz gOLED o przekątnej 1,85 cala, rozdzielczości 390×450 pikseli i jasności do 1500 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością od 1 do 60 Hz.

Zegarek pracuje pod kontrolą systemu RTOS i ma działać nawet 16 dni w trybie niskiego zużycia energii (lub do 12 dni z wyłączonym AOD albo do 7 dni z włączonym AOD). Smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit ma też mikrofon i głośnik oraz obudowę o wymiarach 42,88×38,65×9,95 mm i odporności IP68, a także 5 ATM.

Motorola Moto Watch 2 Fit (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Najnowszy smart zegarek legendarnej marki oferuje również ponad 100 trybów sportowych i technologię firmy Polar (w tym indeks biegowy, strefy aktywności i funkcję źródeł energii), zatem jest skierowany szczególnie do osób, które chciałyby dokładnie(j) monitorować swoją aktywność fizyczną. Zdecydowanie przydatny będzie przy tym wbudowany GPS (L1/L5).

Smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit ma trafić do sprzedaży w Polsce, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy i w jakiej cenie.

Dziś premierę mają też słuchawki Motorola Moto Buds 2 Ultra (specyfikacja)

Do oferty marki dołączyły dziś również słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Motorola Moto Buds 2 Ultra, dostrojone z wykorzystaniem technologii Bose SoundDesign. Dźwięk generują 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny oraz przetwornik armaturowy. Według deklaracji producenta takie połączenie pozwala na odtwarzanie szerokiego zakresu częstotliwości i zachowanie wysokiej szczegółowości dźwięku.

Motorola Moto Buds 2 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Słuchawki Motorola Moto Buds 2 Ultra obsługują Hi-Res Audio przez Bluetooth 6.0 oraz Dolby Atmos i Dolby Head Tracking, a także oferują redukcję szumów Bose QuietControl ANC i tryb transparentny. Dostępna jest też funkcja tłumaczenia na żywo z użyciem AI (wymagany jest kompatybilny smartfon marki Motorola), lecz język polski nie jest aktualnie obsługiwany.

Producent twierdzi, że słuchawki Motorola Moto Buds 2 Ultra działają na jednym ładowaniu do 8 godzin, a łączny czas pracy z użyciem etui sięga 37 godzin (i można je ładować zarówno przewodowo, jak i indukcyjnie).

Słuchawki Motorola Moto Buds 2 Ultra będą dostępne w Polsce, ale dziś nie podano ich sugerowanej ceny w złotówkach i daty polskiej premiery. Na niemieckiej stronie marki widnieje cena 199 euro (równowartość około 875 złotych).