Nowa Motorola ma (tę) moc i ogólnie całkiem niezłą specyfikację

W miniony wtorek wszystkie oczy zwróciły się w stronę nowego flagowca Motorola edge 40 pro. Teraz marka zaprezentowała smartfon z zupełnie innej, dużo niższej półki – moto g power 5G. Co oferuje i ile trzeba będzie za niego zapłacić?

Nowa Motorola moto g power 5G – specyfikacja

Producent deklaruje, że nowa moto g power 5G nadaje nowe znaczenie wydajności i widoczności. Smartfon wyposażono bowiem w procesor MediaTek Dimensity 930 2,2 GHz, który obsługuje sieć 5G – to pierwszy model z tej serii z modemem 5G. W zależności od wersji, zostanie on sparowany z 4 lub 6 GB RAM. Ponadto klienci będą mogli wybrać wariant z 128 i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego naturalnie nie zabrakło miejsca na kartę microSD do nawet 1 TB.

moto g power 5G (źródło: Motorola)

Nowa Motka oferuje również wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+, który może odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i według deklaracji producenta zajmuje 84% powierzchni panelu przedniego (współczynnik screen-to-body ratio). Do tego na jej pokładzie znajdują się głośniki stereo z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos.

Do dyspozycji właścicieli tego smartfona oddane zostaną również aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i dwa 2 Mpix sensory (jeden do zdjęć makro, drugi do pomiaru głębi) na tyle oraz 16 Mpix na przodzie. Motorola moto g power 5G wyposażona jest też w akumulator o pojemności 5000 mAh, który według Motoroli ma wystarczyć na nawet 38 godzin, czyli półtora dnia działania.

Urządzenie fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z preinstalowaną aplikacją Moto Secure, „zasilaną” przez ThinkShield, a także Family Space. Ta pierwsza pozwala m.in. sprawdzać i kontrolować zabezpieczenia wszystkich aplikacji i ustawień, ukryć wybrane aplikacje i pliki w Secure Folder, zabezpieczonym PIN-em, a także korzystać bezpiecznie z publicznych sieci internetowych dzięki funkcji Network Protection. Family Space umożliwia zaś stworzenie przestrzeni przyjaznej dzieciom, gdzie mogą się one bawić i uczyć – rodzic może ustalić limit czasu korzystania oraz ograniczyć dostęp do wybranych aplikacji i zawartości. Co ważne: można utworzyć kilka profili dla wielu dzieci.

Motorola moto g power 5G – cena, dostępność

Nowa moto g power 5G została oficjalnie zapowiedziana w Stanach Zjednoczonych, gdzie trafi do sprzedaży 13 kwietnia 2023 roku – jej sugerowaną cenę ustalono na 299,99 dolarów (równowartość ~1285 złotych). Ponadto producent zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy pojawi się również w sprzedaży w Kanadzie. Nie podano natomiast informacji na temat dostępności w innych krajach.

moto g power 5G (źródło: Motorola)

W Polsce jednak raczej nie powinniśmy się spodziewać tej Motki, bo choć Motorola w przeszłości sprzedawała w kraju nad Wisłą modele z dopiskiem „Power”, to już dawno do Polski nie trafił żaden nowy model z tej serii (na oficjalnej stronie marki nie ma już po nich śladu).