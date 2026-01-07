Play jest najlepszy. Mamy twarde dane

Król może być tylko jeden. W tym przypadku bezdyskusyjnie jest nim Play. Świadczą o tym twarde dane, z którymi nie sposób polemizować.

Play liderem przenoszenia numerów w 2025 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport, poruszający kwestię przenoszenia numerów w czwartym kwartale i całym 2025 roku. W obu kategoriach liderem jest Play, który w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku oddał 95731 numerów i zdobył 123891 numerów, a w ciągu całego 2025 roku oddał 390510 numerów i przyjął 462048 numerów. W pierwszym okresie zatem zyskał 28160 numerów, a drugim – 71538 numerów.

Orange jest drugim i jednocześnie ostatnim operatorem z tzw. Wielkiej Czwórki, który zarówno czwarty kwartał, jak i cały 2025 rok zakończył „na plusie”. W pierwszym przypadku zyskał netto 20121 numerów, a drugim – 27205 numerów.

Plus i T-Mobile zakończyli 2025 rok z (dużym) spadkiem liczby numerów

Podczas gdy Play i Orange mogą być zadowoleni z wyników, osiągniętych w 2025 rok, tak Plus i T-Mobile nie mogą uznać swoich za satysfakcjonujące. Pierwszy z ww. w czwartym kwartale oddał bowiem 124974 numerów i przyjął 59195, więc finalnie stracił aż 65779 numerów. W całym 2025 roku natomiast oddał 454140 i przyjął 285105, co summa summarum oznacza stratę 169035 numerów.

T-Mobile z kolei w czwartym kwartale 2025 roku oddało 106326 numerów i przyjęło 71119, więc ostatecznie straciło 35207 numerów, a w całym 2025 roku oddało 364327 i przyjęło 294886, co oznacza, że przez cały rok straciło 69441 numerów.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Jak poradzili sobie w 2025 roku inni operatorzy?

Raport UKE uwzględnia również numery, które przyjęli i oddali inni operatorzy, funkcjonujący w Polsce. Największy „ruch w interesie” odnotowano także w niektórych wirtualnych sieciach.

Na przykład Mobile Vikings zyskała netto (tj. więcej przyjęła niż oddała) 26211 numerów, Vectra 22698 numerów, a Netia 15510 numerów. Na (całkiem) sporym plusie są także Premium Mobile (10548), Otvarta (7729), CrossMobile (4315) i Fonia (3887). W oczy rzuca się również bardzo słaby wynik Lyca Mobile, która w ciągu całego 2025 roku straciła 5954 numery.