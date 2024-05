Bez internetu jak bez ręki. Play ma na to twarde dowody

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do internetu. Mieszkańcy Polski (i nie tylko) wykorzystują go w coraz większym stopniu, co stawia przed operatorami duże wyzwania. Play pokazał dane, które nie pozostawiają złudzeń.

Internet to nieodłączna część życia mieszkańców Polski

Play przeanalizował zużycie danych w sieci mobilnej w dwunastu największych aglomeracjach w Polsce: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Okazuje się, że z roku na rok wzrosło ono aż o 25%. W 12 największych metropoliach mieszka blisko 16 milionów osób, co stanowi 42% mieszkańców Polski.

Równocześnie przeanalizowano, jak zmieniło się zużycie danych w jego sieci stacjonarnej. Operator podaje, że w 2019 klienci zużywali średnio 111 GB danych miesięcznie. W 2024 roku jest to już średnio 319 GB co miesiąc, co oznacza wzrost aż o 187%. W obu przypadkach jest to naturalne, ponieważ wszyscy korzystamy z internetu coraz częściej i więcej. Duży wpływ na zwiększenie liczby wykorzystanych gigabajtów mają serwisy VOD, które cieszą się w Polsce dużą popularnością.

Michał Ziółkowski, Chief Technology Officer i członek zarządu, uważa, że rozwój sieci nowej generacji 5G pozwala zwiększyć pojemność wszędzie tam, gdzie zaczyna jej już brakować, czyli w centrach miast i na głównych szlakach komunikacyjnych. 5G nie jest jednak remedium na wszystkie wyzwania.

Według prognoz firmy PRM Research liczba podłączonych do internetu urządzeń przypadających na statystycznego mieszkańca Polski w ciągu 5 lat podwoi się – wzrośnie z 7 do 16 w 2028 roku. Oznacza to większe obciążenie sieci i konieczność dalszego rozbudowywania infrastruktury – w największych miastach stacje bazowe będą musiały stać nawet co 350 metrów, aby obsłużyć szybko rosnący ruch.

Operator podzielił się też ciekawymi spostrzeżeniami

Analiza sieci mobilnej i stacjonarnej pozwoliła nie tylko obliczyć, jak zwiększył się transfer danych, ale też zwyczaje klientów operatora. Jego klienci najczęściej oglądają filmy i seriale na Netflixie popołudniu i wieczorem, natomiast w godzinach nocnych najwięcej danych wykorzystują, oglądając wideo na „popularnym serwisie erotycznym”.

Klienci operatora korzystają też ze Spotify od wczesnego rana do późnego wieczoru, podobnie jak z WhatsAppa (aczkolwiek ze Spotify dłużej). Na wykresach widać również, że użytkownicy dużo korzystają z internetu, grając w Robloxa od wczesnego popołudnia do późnego wieczoru (czyli zaczynają zaraz po szkole i kończą niedługo przed pójściem spać).