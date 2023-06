Szansa na oszczędności w firmach. Play wdraża nowe abonamenty

Dla operatorów sieci komórkowych istotni są nie tylko klienci indywidualni. Wiele promocji organizowanych jest dla firm. Najnowsze propozycje Play skierowane są właśnie do przedsiębiorców.

Promocje w Play dla firm

Fioletowy operator regularnie informuje o kolejnych akcjach promocyjnych – jeśli nie tych dotyczących abonentów, to tych, z których skorzystać mogą użytkownicy usług na kartę. Tym razem chodzi o zwrócenie na siebie uwagi firm.

W Play funkcjonują dwie ogólne promocje, dzięki której przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nieco grosza na komunikacji w firmie. Pierwsza dotyczy 2 abonamentów w cenie 1. Przenosząc 2 numery do sieci, koszt rachunków zmniejszy się – dwa numery z dużą paczką danych mogą kosztować zaledwie 50 złotych miesięcznie.

Druga promocja wiąże się z łączeniem usług. Wystarczy dodać do swoich firmowych numerów światłowód w Play (niezależnie od tego, czy dotąd go mieliśmy, czy też nie), a możemy zgarnąć zniżkę w wysokości 20 złotych miesięcznie. Grosz do grosza!

Play Box Net (fot. Play)

Nowe oferty abonamentu dla przedsiębiorców

Nie można mówić o jakichś sensacyjnych zmianach, ale osoby poszukujące abonamentu dla firmy, zapewne teraz łaskawszym okiem spojrzą na ofertę Play. Dotychczasowe opcje M, L i XL zostały nieco zmodyfikowane.

W wyżej wymienionych opcjach dokupienie dodatkowej paczki GB będzie znacznie bardziej korzystne. Dostępny transfer zależny będzie od wykupionego abonamentu:

w M – 200 GB za 10 złotych lub 500 GB za 20 złotych,

– 200 GB za 10 złotych lub 500 GB za 20 złotych, w L – 300 GB za 10 złotych lub 500 GB za 20 złotych,

– 300 GB za 10 złotych lub 500 GB za 20 złotych, w XL – bez limitu GB i prędkości za 20 złotych.

Jeśli nie planujemy korzystać z tak dużych paczek danych ze stałym pakietem, można zdecydować się na wersję usługi z internetem odnawialnym. Wtedy płacimy 20 złotych za każde rozpoczęte 100 GB. Jeśli nie włączymy transmisji danych, nie zapłacimy w ogóle!

Oferta Play dla firm uległa więc nieznacznej poprawie. Przy okazji, warto wspomnieć o tym, że grupa Play nabyła 100% udziałów operatora komunikacyjnego Syrion w Żorach. Powinno się to przełożyć na lepszą dostępność światłowodu na terenie województw: śląskiego, opolskiego i lubelskiego.