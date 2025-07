Play dalej na fali wznoszącej. Inni nie mają tyle szczęścia

Play po raz kolejny ma powody do świętowania. W przeciwieństwie do jego konkurencji. Trudno jednak mówić o zaskoczeniu, ponieważ operatorzy przyzwyczaili nas do takiego stanu rzeczy.

Play znów liderem. Pozostali operatorzy marzą o takim sukcesie

Urząd Komunikacji Elektronicznej po raz kolejny opublikował raport na temat przenoszenia numerów, tym razem w drugim kwartale 2025 roku, czyli od 1 kwietnia do 30 czerwca 2025 roku. Wynika z niego, że w ciągu tych trzech miesięcy przeniesiono blisko 395 tysięcy numerów w sieciach mobilnych i ponad 61 tysięcy numerów w sieciach stacjonarnych.

Szczególnie interesują nas sieci mobilne, dlatego od nich zaczniemy, choć w przypadku sieci stacjonarnych też jest ciekawie, jednak o nich za chwilę. Po raz kolejny to Play zyskał najwięcej numerów netto w ciągu jednego kwartału – 10737. „Na plus” zdołało wyjść również Orange, choć wynik 650 numerów nie jest imponujący. Z drugiej strony to pierwszy dodatni wynik od roku.

Po drugiej stronie, „na minusie”, są T-Mobile i Plus. Pierwszy z wymienionych operatorów stracił w drugim kwartale 2632 numery, natomiast drugi aż 35237! To ponad dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale, gdy stracił netto 16284 numery.

Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Orange 650 -2778 -28455 -2665 Play 10737 6559 16972 11841 Plus -35237 -16284 -1878 -24079 T-Mobile -2632 -20271 -10434 -2665

Raport UKE wymienia również innych operatorów komórkowych. Część z nich, podobnie jak Play i Orange, też zakończyła drugi kwartał „na plusie”, tzn. przyjęła więcej numerów niż musiała oddać. Wśród nich są:

Viking Mobile (5768),

Peoplefone (4763),

Vectra (4687),

Netia (4595),

Otvarta (2170),

Premium Mobile, które od lipca 2025 roku ma nową ofertę (1996).

Kilka tysięcy numerów „na plusie” wskazuje, że oferta wirtualnych operatorów (MVNO) cieszyła się w minionych trzech miesiącach bardzo dużą popularnością.

Plus stoi telefonią stacjonarną?

O ile w przypadku telefonii komórkowej Plus stracił w drugim kwartale bardzo dużo klientów, o tyle w tym samym okresie zyskał netto 3200 numerów. Także tutaj musiał jednak uznać wyższość Play, który pozyskał netto aż 3912 numerów, czyli ponad 700 więcej.

Z kolei Orange i T-Mobile musiały oddać więcej numerów niż przyjęły, w związku z czym ich bilans netto wyniósł odpowiednio – 2323 i -10511.