Z tym smart ringiem „kiwanie palcem” nabiera nowego znaczenia

Indyjski producent zaprezentował nowy inteligentny pierścień z wyświetlaczem. Pebble Halo Smart Ring to całkiem ciekawy sprzęt, z którym „kiwanie palcem” nabiera całkowicie nowego znaczenia. Zobaczcie dlaczego!

Co potrafi najnowszy inteligentny pierścień Pebble?

Pebble Halo Smart Ring to pierścień oferujący całkiem sporą listę funkcji. Oczywiście, podobnie jak inteligentny pierścionek Samsung Galaxy Ring, tak i nowy Halo zajmie się śledzeniem parametrów zdrowotnych oraz aktywności fizycznej. Sprzęt Pebble może monitorować tętno, śledzić sen, monitorować stres, mierzyć poziom tlenu we krwi czy liczyć kroki. Producent twierdzi, iż urządzenie oferuje wiele trybów sportowych, jednak nie ujawnia żadnych konkretów na ten temat.

Model ten został wyposażony w aktywny wyświetlacz cyfrowy, z którego można odczytać aktualną godzinę, stan naładowania akumulatora oraz podstawowe dane na temat zdrowia i aktywności fizycznej. Ponadto Pebble Halo Smart Ring obsługuje różnorodne gesty, którymi można sterować w grach, przewijać filmy lub muzykę, korzystać z aparatu czy przewracać strony w czytnikach e-booków, jeśli takowy zostanie połączony.

Pebble Halo Smart Ring – specyfikacja i dostępność

Pebble w specyfikacji na swojej stronie internetowej podaje, że jego smart ring Halo waży aż 190 gramów, co (mam nadzieję) jest błędem. Przyznacie, że to całkiem sporo, bo masę tę można porównać np. do szklanki ryżu. Pierścień łączy się za pośrednictwem Bluetooth 5.2 i oferowany jest w rozmiarach od 7 do 12. W specyfikacji nie ujęto pojemności akumulatora, natomiast producent twierdzi, że sprzęt ten może działać przez 3-4 dni, a jego ładowanie trwa około 120 minut.

Pebble Halo (źródło: Pebble)

Co ciekawe, Halo Smart Ring – zgodnie z deklaracją producenta – jest odporny na kurz i wodę, ale Pebble wspomina, że długotrwałe działanie wody może spowodować uszkodzenie sprzętu. Firma wręcz radzi, aby zdejmować go przed aktywnościami w wodzie, co jest dość sporym minusem.

Pebble Halo (źródło: Pebble)

Pebble Halo Smart Ring dostępny jest w kolorze czarnym, złotym i srebrnym. Model ten sprzedawany jest wyłącznie przez stronę indyjskiego producenta. Wyceniono go na 7999 rupii indyjskich, co po przeliczeniu jest równowartością około 340 złotych. W przedsprzedaży oferowany jest sporo taniej, bo za 3999 rupii indyjskich (~170 złotych).