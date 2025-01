Play pokazał Orange, Plusowi i T-Mobile ich miejsce w szeregu

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat przenoszenia numerów w czwartym kwartale oraz całym 2024 roku. Play ma pełne prawo (ponownie) nazywać się liderem.

Play zdeklasował Orange, Plusa i T-Mobile

Według danych, opublikowanych w raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w czwartym kwartale 2024 roku w sieciach mobilnych przeniesiono łącznie 435902 numery, zatem o ponad 65 tysięcy więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku.

W ciągu czwartego kwartału 2024 roku Play zyskał aż 16972 numery i jako jedyny zakończył go na plusie. Pozostali operatorzy infrastrukturalni – Orange, Plus i T-Mobile – przez trzy ostatnie miesiące ubiegłego roku oddali więcej numerów niż przyjęli w wyniku przenoszenia numerów z innych sieci.

Co ciekawe i bardzo zaskakujące, na najmniejszym minusie był Plus, który do tej pory najczęściej tracił najwięcej numerów. Tym razem jednak największy odpływ kart SIM odnotowano w Orange.

Statystyki przenoszenia numerów w czwartym kwartale 2024 roku (źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Play ma pełne prawo nazywać się liderem przenoszenia numerów

Play już od kilku kwartałów miał najlepsze wyniki w raportach Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Teraz może pochwalić się również zdeklasowaniem konkurencji w całym 2024 roku, ponieważ w ciągu 12 miesięcy zyskał aż 61030 numerów, podczas gdy jego konkurenci oddali więcej niż przyjęli. Najwięcej stracił Plus, trzy razy mniej Orange, a najmniej T-Mobile.

Statystyki przenoszenia numerów w 2024 roku (źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Warto przypomnieć, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia już w 2023 roku, ponieważ Play również w 2023 roku zyskał najwięcej numerów na skutek migracji z innych sieci. Wtedy jednak były to 124044 numery, czyli dwa razy więcej niż w 2024 roku.

Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że znów zdołał zdeklasować konkurencję, również dlatego, że jako jedyny był na plusie. W 2023 roku udało się to jeszcze T-Mobile, ale w 2024 roku ten operator nie miał już tyle szczęścia.

Statystyki przenoszenia numerów w 2023 roku (źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej)

Ogromny sukces może wynikać z faktu, że Play dynamicznie rozbudowuje swoją infrastrukturę i nierzadko uruchamia nowe nadajniki tam, gdzie zasięg innych operatorów jest słabszy lub nie ma go w ogóle. To zdecydowanie może przyciągać klientów, obok często atrakcyjnych promocji właśnie dla przenoszących numer z innej sieci.