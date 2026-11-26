Należąca do Elona Muska platforma X zdecydowała się wprowadzić kontrolę rodzicielską. Dla jednych może to oznaczać koniec swobody, ale rodzice i opiekunowie zyskają więcej spokoju.

Nowe rozwiązanie na X stworzono z myślą o nastolatkach

Nie brakuje opinii, że użytkownicy na X – względem innych popularnych serwisów społecznościowych – otrzymują więcej swobody. Możliwe, że coś w tym jest, ale wolność nie musi oznaczać braku zasad. W związku z tym, wprowadzenie funkcji kontroli rodzicielskiej jest jak najbardziej zrozumiałe. Zaskakuje natomiast, że taki ruch wykonano dopiero teraz.

Udostępnione narzędzie zaprojektowano dla rodziców i opiekunów nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Osoby opiekujące się dziećmi mogą teraz korzystać z nowych funkcji, które pozwalają na:

sprawdzanie, ile czasu nastolatek spędza na X, z opcją nałożenia dziennego limitu,

ograniczenie treści w sekcji Dla Ciebie i wyświetlanych filmów do kont, które nastolatek obserwuje,

akceptowanie nowych obserwujących,

filtrowanie słów z wpisów i filmów,

zarządzanie ustawieniami prywatności na koncie nastolatka, a także kontrolowanie, kto może wysyłać wiadomości prywatne.

źródło: X

Warto wiedzieć, że nastolatek – mimo narzuconych ograniczeń – zachowuje własność swojego konta. Co więcej, każda zmiana wprowadzona przez rodzica lub opiekuna jest zarejestrowana i widoczna dla nastolatka.

Ponadto nikt, oprócz nastolatka, nie może czytać jego prywatnych wiadomości, przeglądać historii wyszukiwania i wyświetlanych treści. Tym bardziej rodzic lub opiekun nie dostaje możliwości publikowania wpisów w imieniu dziecka ani logowania się na jego konto.

Narzędzie kontroli rodzicielskiej pozwala na nadzorowanie maksymalnie pięciu kont, a konto nastolatka może być w danym momencie powiązane tylko z jednym rodzicem lub opiekunem. Należy też zaznaczyć, że przed rozpoczęciem nadzoru obie strony muszą wyrazić na to zgodę.

Funkcja kontroli rodzicielskiej na X jest wdrażana również w Polsce

Nowe narzędzie jest już udostępniane użytkownikom. Można z niego korzystać zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i w mobilnych aplikacjach. Jeśli jeszcze go nie widzisz na smartfonie, sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji X – znajdziesz ją w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Funkcja dostępna jest w ustawieniach. Następnie należy wybrać sekcję Bezpieczeństwo i dostęp, w której znajduje się pozycja o nazwie Kontrola rodzicielska.